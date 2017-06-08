بالصور..إتلاف 3 أطنان " سمبوسة " غير صالحة للاستخدام بجدة

عادل الحربي (صدى):

بعد تكثيف الرقابة على الأسواق، والجهد الكبير التي تقوم به بلدية أم السلم الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، قامت البلدية خلال حملتها بإتلاف ثلاثة أطنان من العجين كانت جاهزة لتحضير رقائق " سمبوسة " في منطقة تفتقر لمقومات الاشتراطات الصحية.

من جانبه قال المهندس ثامر الزاهراني، رئيس بلدية أم السلم، إن البلدية كثفت من جهودها خلال الفترة الماضية على عدد من المحالّ والمستودعات والمعامل؛ بهدف حماية الصحة العامة، حيث تشهد الأسواق إقبالاً كبيراً خلال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه تم الوقوف على موقع في حي الحرازات في حوش شعبي بدون لوحة تم تشغيله دون تصريح من قبل عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وتصنع به رقائق " السمبوسة " رغم افتقار الموقع للحد الأدنى من الاشتراطات الصحية العامة، ومن أبرزها سوء تداول الغذاء والحفظ والتخزين.

وأضاف الزاهراني،أن المعمل يصنع رقائق السمبوسة، ويغلفها ويوزعها على المحالّ، كما يضع استيكرات لأسماء تحمل أرقام سجلات تجارية، مؤكدا أنه تم ضبط كمية تقدر بنحو ثلاثة أطنان من العجين وأكياس دقيق معدة للتحضير، وأدوات تغليف حراري، وطابعة لتواريخ الصلاحية.