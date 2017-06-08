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بالصور.. إحباط محاولة تهريب أقراص " كبتاجون " عبر مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز

Time منذ سنتين
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بالصور.. إحباط محاولة تهريب أقراص " كبتاجون " عبر مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز

خالد الضبيبي (صدى):
سعى أحد القادمين إلى المملكة عبر مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بمنطقة القصيم، لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (58.000) حبة وذلك بإخفائها في عُلب " بسكويت " كانت مُخبأة في حقيبة أمتعته الشخصية، لكن محاولته فشلت.

وقال حامد العنزي مدير عام جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، إنه عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لركاب إحدى الرحلات القادمة للمملكة عبر المطار عُثر مع أحد ركاب الرحلة على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة في علب " بسكويت " كانت موجودة في حقيبة ملابسه التي كانت معه.

وأضافت العنزي أنه المتهم وضع كمية الحبوب تحت طبقة " البسكويت " ومن ثم جرى تغطية الحبوب بعوازل كرتونية بقصد التمويه على المراقب الجمركي إلا أن محاولته باءت بالفشل.

المملكة
مطار
مطار الأمير نايف
بسكويت
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ههههههههههههههههههههههه .. .. الله يسعد صباحك اخوي ..
raa
يا خالد والله رجال الحد الجنوبي واي حد من حدود المملكه أنهم أكبر من ذولي ولا هم بمقدارهم, رجال ضحو في أرواحهم من أجل الدفاع عن الوطن , هو كل من أخطأ قلنا ودوه الحد الجنوبي الحد للرجال الي يتفاخر الواحد يكون معهم , الا هالاشكال ذابحته النعمه والعافيه والطمأنينة والامان , صدقني أذا ماخليته يفقد أحدهن ماراح يتوب .
واحد منصف
عجيب تصاريح للمشي حاليا نقول حجر كلي ثم نقول تصاريح للمشي مع العلم نه توجد تصاريح للتمرين وتاريخ للتموين الطارئ ما هو الفرق بينهما خلك في البيت خلك بخير
raa
يا أخي بعض الردود تحس انك جالس بصف رابع ابتدائي .......
raa
هو كل من أخطأ ( قال الله يسامح من كان السبب ) او ( اوريك بس خلني لين اطلع ) , يعني اذا انت اخطأت وش دخل الناس , ولا يزعل اذا احد بلغ عليه

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