بالصور.. إحباط محاولة تهريب أقراص " كبتاجون " عبر مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز

خالد الضبيبي (صدى):
سعى أحد القادمين إلى المملكة عبر مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بمنطقة القصيم، لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (58.000) حبة وذلك بإخفائها في عُلب " بسكويت " كانت مُخبأة في حقيبة أمتعته الشخصية، لكن محاولته فشلت.
وقال حامد العنزي مدير عام جمرك مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز، إنه عند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية لركاب إحدى الرحلات القادمة للمملكة عبر المطار عُثر مع أحد ركاب الرحلة على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة في علب " بسكويت " كانت موجودة في حقيبة ملابسه التي كانت معه.
وأضافت العنزي أنه المتهم وضع كمية الحبوب تحت طبقة " البسكويت " ومن ثم جرى تغطية الحبوب بعوازل كرتونية بقصد التمويه على المراقب الجمركي إلا أن محاولته باءت بالفشل.