أمانة جازان تتخذ الاستعدادات اللازمة لمنع وفادة «الكوليرا» للمملكة

ومن هذا المنطلق استنفرت إدارة خدمات المياه بجازان تكثيف جولاتها على مصادر المياه وسحب العينات للتاكد من سلامتها وكذلك معالجة المياه بالكلور وكذلك معامل تقليل الملوحه لمياه الشرب كما استعرضت صحة جازان خططها التوعويه للمواطن والمقيم ومشاركة امانة المنطقة في توعية العاملين على تداول المواد الغذائية بالمحلات التجارية وكذالك استعداد المستشفيات والمراكز الصحية في حال ظهور إصابات داخل المملكة لا قدر الله والكشف على العمالة للتاكد من خلوهم من الأمراض المنقوله والمعديه فيما كان دور الأمانة بتكثيف أعمال مكافحة الذباب الذي قد يكون ناقلا ميكانيكيا للمرض من خلال تنقله واستمرار تكثيف أعمال الرقابة الصحية على العمالة ومنع الباعة الجائلين وسحب عينات من أسواق الخضار والفواكة لفحصها والتاكد من عدم وجود المكروب الناقلة بمشاركة مختبرات هيئة الغذاء والدواء بالمنطقة.
كما أوصى المجتمعون بضرورة تفعين لجان الكشف على الأبار ولجان متابعة المزارع ومنع استخدام مياه الصرف الصحي في السقيا أن وجد.