أمانة جازان تتخذ الاستعدادات اللازمة لمنع وفادة «الكوليرا» للمملكة

شائع عداوي (صدى):

بدأت أمانة منطقة جازان بأخذ عدد من التدابير الإجرائية لمنع دخول مرض الكوليرا، حيث عقدت أمس اجتماع استثنائيا في مقر وكالة الخدمات بأمانة منطقة جازان بحضور المختصين من الجهات المعنية بأمانة المنطقه والشئون الصحية بمنطقة جازان والإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان وذلك بناء على طلب من الشئون الصحية نظرا لما يتم تداوله في وسائل الإعلام من انتشار لمرض الكوليرا في الجاره الشقيقه دولة اليمن ونظرا لقرب المنطقه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة لمنع انتقال المرض لأراضي المملكه ولكون هذا المرض يتم انتقاله بشكل رئيسي عن طريق المياه الملوثه وكذلك الاغذيه الملوثة بميكروب الكوليرا.

ومن هذا المنطلق استنفرت إدارة خدمات المياه بجازان تكثيف جولاتها على مصادر المياه وسحب العينات للتاكد من سلامتها وكذلك معالجة المياه بالكلور وكذلك معامل تقليل الملوحه لمياه الشرب كما استعرضت صحة جازان خططها التوعويه للمواطن والمقيم ومشاركة امانة المنطقة في توعية العاملين على تداول المواد الغذائية بالمحلات التجارية وكذالك استعداد المستشفيات والمراكز الصحية في حال ظهور إصابات داخل المملكة لا قدر الله والكشف على العمالة للتاكد من خلوهم من الأمراض المنقوله والمعديه فيما كان دور الأمانة بتكثيف أعمال مكافحة الذباب الذي قد يكون ناقلا ميكانيكيا للمرض من خلال تنقله واستمرار تكثيف أعمال الرقابة الصحية على العمالة ومنع الباعة الجائلين وسحب عينات من أسواق الخضار والفواكة لفحصها والتاكد من عدم وجود المكروب الناقلة بمشاركة مختبرات هيئة الغذاء والدواء بالمنطقة.

كما أوصى المجتمعون بضرورة تفعين لجان الكشف على الأبار ولجان متابعة المزارع ومنع استخدام مياه الصرف الصحي في السقيا أن وجد.