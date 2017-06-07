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الحبسي لـ«النصر»: «لوجوين» لم ينجح مع المنتخب العماني

Time منذ سنتين
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الحبسي لـ«النصر»: «لوجوين» لم ينجح مع المنتخب العماني

نواف السالم (صدى):
زادت وتيرة المفاوضات بين إدارة نادي النصر والمدرب الفرنسي بول لوجوين، في اليومين الماضيين للاستفادة من خدماته بالإشراف على فريق كرة القدم خلال الموسم المقبل.

وكشفت مصادر مقربة من الإدارة، امتلاك الموافقة المبدئية، إلا أن بعض التفاصيل مازالت تعيق عملية التوقيع.

ويبدو أن النصر حتى الآن لم يجزم على المضي بالتوقيع بشكل رسمي، حتى قدوم المدرب للرياض خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الاتحاد الخليجي للإعلام الرياضي العماني سالم الحبسي: " هل درست إدارة النصر تبعات الصفقة مع لوجوين، مدرب لم ينجح مع المنتخب العماني، وظل سنوات بدون هدف ورؤية وفشل وترك المنتخب مترهلاً " .

النصر
المنتخب العماني
سالم الحبسي
بول لوجوين
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أحدث التعليقات

أبو أثير
السعوديه صبرت على إيران وقطر اكثر من صبر أيوب عليه السلام لدرجة ان الشعب السعودي استغرب هذا الصبر وجاء سلمان وابن سلمان حفظهم الله ووضعوا الامور في نصابها وسمو الامور بمسمياتها ومثلو الشعب خير تمثيل واذهلو العالم يوقفتهم مع شعبهم وانكشف زيف الديمقراطيات العالميه الكاذبه
الحربي
لاحظوا خلفهما أعلام دولة كبيرة وهذا يعطي منحنى خطيييير !!!!!!!!!!
**""'سهم'""**😊
انعدمت الرحمة من قلوب بعض المحسوبين على البشر ...
السهم
أبرك من نقله على أرض دولة عربية
ابو سامي
السبب الثالث ان قطر مرفوع عليها 220 قضية في المحاكم اﻻمريكيه تتعلق بالفساد ودعم اﻻرهاب وغير غسيل اﻻموال وغيرها .

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