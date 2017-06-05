قصة زوجين فرقهما قطع العلاقات «المصرية القطرية»

القاهرة (صدى):
أعلنت مصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، فجر اليوم، بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب.
ومع اعلان السلطات المصرية عن قرارها تفجرت قضايا انسانية للمقيمين المصريين في قطر الذي لن يستطيعوا العودة الى اعمالهم حال رجوعهم الى مصر لقضاء اجازاتهم.
قبل أقل من 24 ساعة كانت قدما خلود محمد تطأ مطار القاهرة قادمة من الدوحة في إجازة تستمر 10 أيام لإجراء جراحة في الأسنان، الفرحة علت ملامحها في شوق للأهل، قبل أن تتحول مظاهر البهجة لمزيج من الحيرة والانزعاج بعد قرار قطع العلاقات المصرية/ القطرية.
و لم يكن حال زوجها إيهاب محمد أقل وطأة من زوجته الذي عبر عن قلقه من فشل رفيقته في الغربة من العودة اله لايتكمال المشوار الذي بدأه سوياً لرسم المستقبل..
واستنكر الشاب العشريني الذي يعمل بإحدى شركات صناعة الألعاب غموض بيانات خارجية بلاده بشأن المصريين في قطر قائلاً: كل الدول وضحت لرعاياها هيتصرفوا إزاي.. وإحنا لسه مش باين لنا حاجة .