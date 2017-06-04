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كيف توفى الله نبيه عيسى ولا يزال حيا !

Time منذ 3 سنوات
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كيف توفى الله نبيه عيسى ولا يزال حيا !

عادل الحربي (صدى):
نعلم جميعا ونؤمن بأن نبي الله عيسى عليه السلام حي عند الله ولم يقتل أو يصلب، لكن من يقرأ كلمة " متوفيك " في قوله تعالى: " إِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ " يظن أن المعنى هنا الوفاة.

ويرى المفسرون أنه ليس المعنى هنا أن الله أمات عيسى، بل هو حي عند الله ، والوفاة هنا: النوم ، فالنوم وفاة ، كما قال تعالى في آية أخرى " وهو الذي يتوفاكم بالليل " ، فرفعه الله إلى السماء حال نومه. وقيل " متوفيك " ، أي إني قابضك ، ورافعك في الدنيا إليَ من غير موت.

كما يخطئ العامة فهم كلمة " خير أمة " في قوله تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ " ، ووفقا لكتاب " أكثر من 200 كلمة قد تفهم خطأ " ، فإنه ليس المعنى أنكم كنتم خير أمة والآن لستم كذلك ، ولكن المعنى أنكم وجدتم خير أمة ، وقيل : كنتم في علم الله خير أمة ، وقيل : كنتم في الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة ، فالخيرية مازالت ملازمة لكم.

موت
الوفاة
خير أمة
عيسى عليه السلام
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... الوجه الاخر للاخونجية التركية
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب

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