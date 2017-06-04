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«قطر وتمويل الإرهاب» تحت ستار العمل الإنساني والخيري

Time منذ سنتين
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«قطر وتمويل الإرهاب» تحت ستار العمل الإنساني والخيري

الدوحة (صدى):
اتهمت تقارير دولية وأمريكية، قطر بتمويل منظمات حقوقية وإنسانية تستغل العمل الخيري لتحقيق أهداف أخرى ومن بينها منظمة الكرامة بجنيف.

ونقلت قناة «سكاي نيوز عربية»، تقرير عن وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2013، أدرجت فيه رئيس منظمة الكرامة عبد الرحمن بن عمير النعيمي على لائحة الإرهاب، كما اتهمت المنظمة برعاية ودعم الإرهاب على المستوى العالمي، ورغم وقف تسجيلها في الأمم المتحدة عام 2011 لاتهامها بتمويل تنظيم القاعدة، إلا أنها ما زالت تعمل بتمويل قطري.

وأفادت القناة، بأن مؤسسة دعم الديمقراطية الأمريكية، نشرت دراسة في واشنطن تحت عنوان «قطر وتمويل الإرهاب»، وبحسب الدراسة فإن قيادات في القاعدة تلقوا دعما من مانحين قطريين أو مقيمين في قطر، مسلطة الضوء على عدد من النماذج لقطريين، ومقيمين في قطر، يعملون بوضوح في تمويل الإرهاب رغم إدراج أسمائهم على اللائحة السوداء الأميركية أو الدولية للإرهاب.

وأشارت الدراسة إلى أن من بين الأسماء عبد الرحمن بن عمير النعيمي، المتهم بتحويل نحو مليون ونصف المليون دولار شهريا إلى مسلحي القاعدة في العراق، و375 ألف دولار لفرع القاعدة في سوريا، وعبد العزيز بن خليفة العطية، وهو ابن عم وزير الخارجية القطري السابق، الذي أدين في محكمة لبنانية بتمويل منظمات إرهابية دولية، وبأنه على صلة بقادة في تنظيم القاعدة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ليس مستغرب على نظام الملالي الحقير الكذب
القرشي
الوافدين بدأوا يتجرأوا على مخالفة أنظمة وقوانين الوطن وإرتكاب الجرائم بمختلف انواعها جهارآ تهارآ دون خوف من العقوبات !!! خاصة بعد صدور التعليمات الخاصة بحظر التجول بسبب وباء كورونا فإلى متى الصمت عليهم ؟
ابو عمار
الملح الخشن لن يكفي لما اصابها من ارتفاع حرارتها الجنسه
ابو عمار
هل هي فعلت فعل مشين ام كانت تتحدث مع زميلها بالهاتف ؟
تعليق
لازم طول السنه دحين يجيك رمضان والاعياد وبدأ الدراسة وزيادة رواتب ويستغلونا مظبوط لازم رادع قوي منها اغلاق مؤسسته

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