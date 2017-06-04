لهذا السبب تنفصلين عن حبيبك المضطرب عاطفياً!

مليكة فؤاد (صدى):

قد نظن في بعض الأحيان أن الشخص الذي نحبه هو الملاك الذي يحيا بين البشر، ونعتقد بل ونتأكد أننا لا نقوى على العيش بدونه ولو لحظة واحدة ولكن بعد ظهوره على حقيقته نشعر بأننا لم نحسن الاختيار منذ البداية.

وعندما تنتهي العلاقة نبدأ في البحث عن السبب الحقيقي للانفصال، ونقوم بتحليل كل المواقف التي يصعب علينا فهمها وقت وقوع الخلافات، ولكي لا تقعين فريسة لهؤلاء الأشخاص المرضى النفسيين، ونود أن ندلك على بعض السمات الغالبة عليهم وكيف يتصرفون بشكل مريب بحسب ما جاء في مجلة "برايت سايد" المهتمة بالشؤون الحياتية المختلفة.

يلقون باللوم عليك عند فشل العلاقة

هم أشخاص لا يعترفون أبدًا بخطأهم ويجعلونك أنت المخطئة دائمًا، وأنك سبب ما يجري لهم من صعوبات ومشاكل بل ويحاولون إقناعك بذلك بشتى الطرق.

يكذبون باستمرار لتفقدي الثقة بنفسك

لديهم قدرة فائقة على الكذب لدرجة تجعلهم يصدقون أنفسهم فلا يتحدثون إلا بالكذب، كما يملكون المقدرة المطلقة على الخداع ولا يأخذون مشاعرك بعين الاعتبار.

أنت السبب الوحيد وراء فشلهم

يعلقون فشلهم دائماً على الآخرين بل ويعتنقون هذا الفكر، وكما ذكرنا سابقاً مشاعرك لا تهمهم وسيكررون عبارة واحدة فقط "بسببك لا يمكنني تحقيق أهدافي".

التقليل من كرامتك بكل السبل

يريدون أن يحركوك بالريموت كنترول ويحاولون السيطرة عليك لتلبية احتياجاتهم، مهما كانت تافهة كما أنهم يعرفون نقطة ضعفك ويستغلونها جيدا لصالحهم، ألا وهي مشاعرك الجياشة وشخصيتك الحساسة.

يحرمونك من التواصل مع الآخرين

شغلهم الشاغل هو حرمانك من التواصل مع الآخرين ويريدونك لهم فقط وسط جدران عالمهم العالية، لتشعري بأنك لا تستطيعين الحياة بدونهم وأنهم السبب الوحيد لوجودك على قيد الحياة.