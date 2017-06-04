نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

لهذا السبب تنفصلين عن حبيبك المضطرب عاطفياً!

Time منذ سنتين
Views 3653
Comment 5
لهذا السبب تنفصلين عن حبيبك المضطرب عاطفياً!

مليكة فؤاد (صدى):
قد نظن في بعض الأحيان أن الشخص الذي نحبه هو الملاك الذي يحيا بين البشر، ونعتقد بل ونتأكد أننا لا نقوى على العيش بدونه ولو لحظة واحدة ولكن بعد ظهوره على حقيقته نشعر بأننا لم نحسن الاختيار منذ البداية.

وعندما تنتهي العلاقة نبدأ في البحث عن السبب الحقيقي للانفصال، ونقوم بتحليل كل المواقف التي يصعب علينا فهمها وقت وقوع الخلافات، ولكي لا تقعين فريسة لهؤلاء الأشخاص المرضى النفسيين، ونود أن ندلك على بعض السمات الغالبة عليهم وكيف يتصرفون بشكل مريب بحسب ما جاء في مجلة "برايت سايد" المهتمة بالشؤون الحياتية المختلفة.

يلقون باللوم عليك عند فشل العلاقة

هم أشخاص لا يعترفون أبدًا بخطأهم ويجعلونك أنت المخطئة دائمًا، وأنك سبب ما يجري لهم من صعوبات ومشاكل بل ويحاولون إقناعك بذلك بشتى الطرق.

يكذبون باستمرار لتفقدي الثقة بنفسك

لديهم قدرة فائقة على الكذب لدرجة تجعلهم يصدقون أنفسهم فلا يتحدثون إلا بالكذب، كما يملكون المقدرة المطلقة على الخداع ولا يأخذون مشاعرك بعين الاعتبار.

أنت السبب الوحيد وراء فشلهم

يعلقون فشلهم دائماً على الآخرين بل ويعتنقون هذا الفكر، وكما ذكرنا سابقاً مشاعرك لا تهمهم وسيكررون عبارة واحدة فقط "بسببك لا يمكنني تحقيق أهدافي".

التقليل من كرامتك بكل السبل

يريدون أن يحركوك بالريموت كنترول ويحاولون السيطرة عليك لتلبية احتياجاتهم، مهما كانت تافهة كما أنهم يعرفون نقطة ضعفك ويستغلونها جيدا لصالحهم، ألا وهي مشاعرك الجياشة وشخصيتك الحساسة.

يحرمونك من التواصل مع الآخرين

شغلهم الشاغل هو حرمانك من التواصل مع الآخرين ويريدونك لهم فقط وسط جدران عالمهم العالية، لتشعري بأنك لا تستطيعين الحياة بدونهم وأنهم السبب الوحيد لوجودك على قيد الحياة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

و1حد
كلنا مؤيدين للجيش الحر... وكلنا مؤيدين للسيسي مافيها شي الحمد لله ان الله فك مصر من الاخوان المتئسلمين هذول شر على البلاد وعلى العباد الله لايوفقهم وكلهم برعاية قطرائيل وتركيا وايران واسرائيل وامريكا الي تلعب ع الحبلين الله ينصر السعودية ومصر والدول العربيه على من عاداهم
abdul
هذا من الاعراض الجانبية واختلال العقل كنتيجة حتمية لتكديس وسجن الناس في بيوتهم و منعهم من حقهم في التّشمّس واستنشاق الهواء الطلق والمشي في مناكب الارض. الذين عرّضوهم لهذا الجنون والاكتئاب واختلال العقل هم المفروض يعاقبون و يتحملون تبعات تجنيهم علي عقول هؤلاء الشباب..
العتيبي
نايف السالم انت وين والصحافة وين والمصيبه الصحيفة ما تقدرون تميزون بين وزارة العدل و وزارة الحج والله استقل من الصحافة احسن الك انت !!!!!! والى سمحلك بنزال الخبر بدون مايدقق
Siso
وين الصور ولا المقطع نبي نشوف صدق كلامها ولا لا
Siso
وين الصور ولا المقطع نبي نشوف صدق كلامها ولا لا

أخر الأخبار

فوز العتيبي لمنتقديها: " خليتوا لتحقيق أحلامي طعم! "
فوز العتيبي لمنتقديها: " خليتوا لتحقيق أحلامي طعم! "
Time منذ 14 دقيقة Views 104
بالفيديو.. رد مسؤولين بالمياه والكهرباء بشأن تخفيض أسعار الفواتير
بالفيديو.. رد مسؤولين بالمياه والكهرباء بشأن تخفيض أسعار الفواتير
Time منذ 55 دقيقة Views 2038
بالفيديو..مصير 3 شباب سخروا من فريضة الصلاة
بالفيديو..مصير 3 شباب سخروا من فريضة الصلاة
Time منذ ساعة Views 779
" البيئة " توضح كيفية الحصول على تصريح للتنقل في أوقات المنع
" البيئة " توضح كيفية الحصول على تصريح للتنقل في أوقات المنع
Time منذ ساعتين Views 1779
الفيروس يقتل الحاخام الأكبر لليهود
الفيروس يقتل الحاخام الأكبر لليهود
Time منذ ساعتين Views 2402
" سيارة وجوائز نقدية " للعائلات الملتزمة بتعليمات البقاء في المنزل
" سيارة وجوائز نقدية " للعائلات الملتزمة بتعليمات البقاء في المنزل
Time منذ ساعتين Views 4078
أول شخص توقع انتشار الوباء: " سينحصر بعد ٢٥ أبريل "
أول شخص توقع انتشار الوباء: " سينحصر بعد ٢٥ أبريل "
Time منذ ساعتين Views 4298
لاعبو الهلال يبادرون بتخفيض رواتبهم 50%
لاعبو الهلال يبادرون بتخفيض رواتبهم 50%
Time منذ 3 ساعات Views 1919
إيقاف مذيعة بسبب " كحة " على الهواء
إيقاف مذيعة بسبب " كحة " على الهواء
Time منذ 3 ساعات Views 1900
قائد سيارة رياضية فاخرة يصطدم بقوة بمركبة متوقفة ويهرب
قائد سيارة رياضية فاخرة يصطدم بقوة بمركبة متوقفة ويهرب
Time منذ 3 ساعات Views 936