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بالفيديو ..سقوط سائح من الشرفة بعد علاقة آثمة مع متحول جنسياً داخل فندق

Time منذ سنتين
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بالفيديو ..سقوط سائح من الشرفة بعد علاقة آثمة مع متحول جنسياً داخل فندق

وكالات (صدى):
أصيب سائح بريطاني بجراح خطيرة بعد سقوطه من شرفة عقب علاقة آثمة مع متحول جنسيا في تايلاند.

وكان الرجل، الذي يُعتقد أنه في الأربعينيات من عمره، في دار ضيافة مع “سيتيبونغ مانيكات” (35 عاماً) يوم الجمعة الماضي.

تُظهر اللقطات الرجل الذي لم تستطع الشرطة الكشف عن هويته ساقطاً على الأرض دون ملابس متأثراً بجراحه ومتألم في تمام الساعة ال 5 صباحاً. حيث غطاه المتفرجون بمنشفة صغيرة، وضمد عمال الإنقاذ راسه بسروال قصير.

وقد نقل الرجل لمستشفى بانغلامونغ في “ باتايا ” ، وهي مدينة تقع على الساحل الشرقي لتايلاند حيث يتعافى الآن.

وقال رئيس الشرطة “ سوكشاي جونلا ”: لا يمكننا معرفة اسمه الحقيقي وهويته لأن جواز سفره كان في الخزنة ولم نستطع فتحها بعد عدة محاولات مضنية.

فيما قالت العاهرة إنها كانت معه وأنه كان أجنبياً بريطانياً. وقالت إنهما لم يتشاجرا وقضيا وقتاً ممتعاً.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
فيك الخير ...
فبصل
يالطيف لطفك
ابو محمد 😎
تماام ...
ابو محمد 😎
تماام ...
فبصل
ولقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم

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