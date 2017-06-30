بنك باركليز البريطاني يوقف تداول الريال القطرى

لندن (صدى):
أفادت وسائل اعلام عالمية بأن بنك باركليز البريطاني أوقف تداول الريال القطرى،اليوم الجمعة، لعملاء فروعه.
كما اعلن " بنك أوف اسكوتلاند " أحد البنوك الاسكتلندية في وقت سابق وقف التعامل بالريال القطرى، وقال متحدث باسم بنك تيسكو المملوك لمجموعة التجزئة البريطانية تيسكو، إنه لم يعد بمقدور عملائه شراء أو بيع الريال القطرى فى منافذه.
وكشفت مصادر أن تجار العملات يواجهون صعوبات كبيرة فى توفير ريالات قطرية بسبب انعدام السيولة وضبابية مستقبل عملة الدوحة، وانخفض سعر العملة القطرية من 3.64 ریال مقابل الدولار، وهو سعر الربط، إلى 3.81 ریال للدولار، وهو أدنى سعر يهبط إليه خلال الـ 10 سنوات الماضية، وذلك حسب مصادر إعلامية سعودية.
ورفضت عدد من المصارف ومكاتب الصرافة الأجنبية شراء الريال منذ يوم الأربعاء، بعدما خفضت الوكالات العالمية التصنيف الائتمانى لدولة قطر ووضعته فى مرتبة " مراقبة سلبية " ، على خلفية مقاطعة الدول العربية لقطر.