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رافانيلي لاعب يوفنتوس السابق: راموس أكثر من يخيفني في الريال

Time منذ سنتين
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رافانيلي لاعب يوفنتوس السابق: راموس أكثر من يخيفني في الريال

نواف السالم (صدى):
قال لاعب يوفنتوس السابق فابريزيو رافانيلي، إن مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس هو " أكثر من يخيفه " خلال نهائي دوري الأبطال الليلة بين فريق السيدة العجوز وريال مدريد في كارديف.

وأضاف رافانيلي في مقابلة مع صحيفة (لا جازيتا ديللو سبورت) : " سيرخيو راموس أكثر من يخيفني لأنه جيد للغاية في ضربات الرأس وبارع للغاية في التمركز الجيد " .

واعتبر المهاجم السابق الفائز بكأس أوروبا في 1996 مع يوفنتوس أن الفريق الحالي يشبه ذلك الذي كان يلعب معه قبل 21 عاما..قائلا : " إن حلم الجميع هو إعادة تلك السعادة الغائبة منذ 21 عاما..الفريق الحالي وفريق عصري متشابهان في كثير من الاشياء.. مفتاح الفوز في اتحاد المجموعة..أرى الروح السليمة والإصرار في العيون والرغبة في تحقيق الهدف " .

وقال : " بالتأكيد سيعتمد الأمر على من سيسجل أهداف، ولكن الأساس في اتحاد الفريق " ..مثنيا على المدير الفني للفريق ماسيمليانو أليجري.

وتابع : إن الثنائي الأرجنتيني جونزالو إيجواين وباولو ديبالا قد يكونا حاسمين في مباراة الليلة..قائلا : " أثبتا أنهما ثنائي مدهش حتى على المستوى الدولي ديبالا هو الأكثر روعة وإيجواين هو الأكثر تهديفا..سيتعين على المدريد مراقبتهما جيدا " .

يوفنتوس
راموس
الريال
رافانيلي
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أحدث التعليقات

المليليح
النصر داعس خشمك ثلاث سنوات متتالية ومن حقك تبحث مايسى لنصر من اعلام الطواقي الفتنه وكل ما زاد الضرب زاد الصراخ ويكفي النصر فخر بعد إشادة أكبر نجوم واساطير كرة القدم العالميه .. 🕹 نادي الطواقي اللي أسسه تكروني سواق 🕹 نادي الطواقي فضحوا الكرة السعودية لمده عشرين سنه 🕹ثلاثة أرباع جمهور الطواقي جاليات وهنود يعطوهم خمسين ريال عشان يدعم جمهور الطواقي 🕹الطواقي سرقوا مسميات والقاب النوادي سرقوا العالمي من النصر وسرقوا الملكي من الأهلي وسرقوا الزعيم من النصر وسرقوا الليث من الشباب حتى أهازيج العربية سرقوها 🕹 اعلام الطواقي فتنه وكلام سامج الجابر صحيح يوم قال الإعلام الهلالي فيه نوع من الإعلام الهلالي خاص فقط بتغطية فضائح واخفاقات الهلال ونوع من اعلام الطواقي يحاول يوصل الهلال للعالمية إعلاميا فقط وأعلام الطواقي يحاول يهاجم وينتقص من الأندية السعودية اللي ضد فريقهم وأعلام الهلال سبب العنصرية والفتنه والتعصب من سنين 🕹الطواقي قسم بالله العلي العظيم رب العرش العظيم لو الفيفا كونت لجنه حكام من الفيفا وإعادة مباراة الطواقي كلها وقسم بالله مايتبقى لهم الا بطولتبن نزيهه 🕹 الطواقي وأعلام الطواقي يبغوا يوهموا العالم انهم فريق أوروبي الموسم الماضي القريب خرج من ثلاث بطولات خلال عشرين يوم بعد مسخرة وفضيحه التعاون بسبعه أهداف في ثلاثة أيام سؤال : من الاسطورة المعجزه اللي يقول برشلونه من أكبر دول العالم ومين اللي سنتر ٩ مرات في مباراة وحده في كأس العالم باليابان أمام المانيا ؟
مغرد
اشوفك ابنشر سيا. تك هههههههه
مغرد
الحمد لله شبا بنا عارفين وفاهمين ما يحاك لدولتنا والله والله لن تزيدنا الا اصرارا وحبا في حكامنا الشعب السعودي وفي مع حكامه وحريص علي أمن دولته الله يديم الامن والا مان علينا
المليليح
ياصحبفه صدى تحسسوني ان الهلال فريق أوروبي وما في السعودبة إلا هالسنافر مسخرة اسيا لمدة عشرين سنة ومسخرة التعاون ومسخرة النصر لا تحاولوا تقنعوا العالم ان فريقكم فريق كبير رحم الله ايام الحكم السعودي والاسكوباري اللي اهداء كأس آسيا الطواقي
البرفسور احمد
واضح..واضح... والخينيث طلع شرريف...

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