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اعتماد نظام المقررات في 22 مدرسة ثانوية بالرياض

Time منذ سنتين
Views 2298
اعتماد نظام المقررات في 22 مدرسة ثانوية بالرياض

عبدالرحمن الزهراني (صدى):
اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع نظام المقررات لـ22 مدرسة ثانوية بالرياض .

ودعا المانع جميع الإدارات ومكاتب التعليم والأقسام المعنية اتخاذ الإجراءات المنظمة لفتح وعمل تلك المدارس للقيام برسالتها القيمة .

وفيما يلي أسماء المدارس :

(بنين) : كل من مدرسة زهير بن قيس، الصديق ،القادسية، القاسم بن سلام، يزيد بن معاوية، النجاشي، ثادق، الأرقم الأهلية، الجيل الأهلية، شروق المعرفة الأهلية، المتقدمة الأهلية (بحي الشهداء).

(بنات) : كل من المدرسة 90، 106 ، 137 ، الابتكارية الأهلية(حي اشبيليا)، ابن خلدون الأهلية(حي المنار) ، الأجيال الأهلية ، أجيال الحضارة الأهلية ، التعلم الذكي الأهلية، الصدارة الأهلية، المتقدمة الأهلية(بحي الشهداء) ، اليمامة الأهلية.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يرحمنا برحمته الواسعة
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
عسى خير
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب

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