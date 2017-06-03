بالصور.. خياط رجالي يثير الجدل في الباحة بعد عرضه أزياء حريمي

إبراهيم الزهراني (صدى):

في واقعة قد تكون غريبة من نوعها وغير المعتاد، التقط المواطن فواز عبدالله، صورة لمعرض دُوّن على لوحته “للخياطة الرجالية”، بينما يمارس فعلياً خياطة الأزياء النسائية وعرضها، في رهوة الباحة.

وبعد أن أثير الجدل حول الأمر، تساءل الإعلامي ماجد غريب عن دور البلديات في ضبط نشاطات المواقع المرخصة من قِبلهم وهل تستمر المتابعة بعد الافتتاح أم أنه ينتهي دور البلديات والأمانة بمجرد إصدار الترخيص؟، مطالبا بالمتابعة الدقيقة لمثل تلك الحالات.