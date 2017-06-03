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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. خياط رجالي يثير الجدل في الباحة بعد عرضه أزياء حريمي

Time منذ سنتين
Views 12549
Comment 5
بالصور.. خياط رجالي يثير الجدل في الباحة بعد عرضه أزياء حريمي

إبراهيم الزهراني (صدى):
في واقعة قد تكون غريبة من نوعها وغير المعتاد، التقط المواطن فواز عبدالله، صورة لمعرض دُوّن على لوحته “للخياطة الرجالية”، بينما يمارس فعلياً خياطة الأزياء النسائية وعرضها، في رهوة الباحة.

وبعد أن أثير الجدل حول الأمر، تساءل الإعلامي ماجد غريب عن دور البلديات في ضبط نشاطات المواقع المرخصة من قِبلهم وهل تستمر المتابعة بعد الافتتاح أم أنه ينتهي دور البلديات والأمانة بمجرد إصدار الترخيص؟، مطالبا بالمتابعة الدقيقة لمثل تلك الحالات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
كل شوي طالع لنا وجه جديد ..
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
ألله يشفيك
ابو محمد
اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء وكل داء ماعلمناه منها ومالم نعلمه .. آمين ..
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
البسي عبادتك وتعالي القهوه جاهزه خلي النوم
ابو محمد
الله اكبر .. .. شرف الله الاماكن الطاهرة المقدسه ..

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