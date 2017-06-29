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بالصور.. مدير شرطة عسير يحرر ٢٥٣ مخالفًا

Time منذ سنتين
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بالصور.. مدير شرطة عسير يحرر ٢٥٣ مخالفًا

محمد بن طحيطح (صدى):
قام مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح سليمان القرزعي، اليوم الخميس، شخصيًا بتحرير عدد ٢٥٣ مخالفًا ممن استفادوا من حملة وطن بلا مخالف ولديهم مواعيد سفر متأخرة؛ حيث تم تجميعهم بحي النميص بأبها.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة عسير الرائد زيد الدباش، إنه تم التنسيق مع إدارة الجوازات وإدارة السجون وممثل السفارة وتم ايجاد حلول عاجلة ومعالجة أوضاعهم، وتم إنهاء إجراءاتهم والتعامل معهم بكل حزم وروية وإخلاء جميع المواقع من جميع المخالفين.

ويأتي ذلك في إطار جهود شرطة منطقة عسير في ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههه طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههه طيب
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله

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