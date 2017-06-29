⁠⁠⁠⁠⁠التلفزيون العراقي يعلن نهاية داعش في الموصل

بغداد (صدى):
أفاد التلفزيون العراقي في خبر عاجل له منذ قليل، بأن قوات مكافحة الإرهاب العراقية أعلنت نهاية داعش في الموصل.
وقد أعلنت القوات في وقت سابق أنها سيطرت على جامع النوري والمنارة الحدباء بالموصل في سياق المعارك الشرسة بالمدينة القديمة.
وسبق للتنظيم أن فجر المنارة والمسجد الذي أعلن منه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي عن قيام " دولة الخلافة " .
وأعلنت قيادة عمليات " قادمون يا نينوى " ، اليوم الخميس، عن سيطرة قوات مكافحة الإرهاب على منطقة السرج خانة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل، إضافة إلى جامع النوري والمنارة الحدباء.
وأكد قائد العمليات، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان، أن " القطعات ما زالت مستمرة بالتقدم " .
بدوره، أفاد مراسلنا بأن 5 مناطق فقط داخل البلدة القديمة لا تزال تحت سيطرة " داعش " ، وهي: حي الفاروق الثانية، وأجزاء من منطقة الميدان وتضم حي النبي جرحيس والقليعات، وراس الكور، وباب جديد، وباب الطوب.