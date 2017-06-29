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⁠⁠⁠⁠⁠التلفزيون العراقي يعلن نهاية داعش في الموصل

Time منذ سنتين
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⁠⁠⁠⁠⁠التلفزيون العراقي يعلن نهاية داعش في الموصل

بغداد (صدى):
أفاد التلفزيون العراقي في خبر عاجل له منذ قليل، بأن قوات مكافحة الإرهاب العراقية أعلنت نهاية داعش في الموصل.

وقد أعلنت القوات في وقت سابق أنها سيطرت على جامع النوري والمنارة الحدباء بالموصل في سياق المعارك الشرسة بالمدينة القديمة.

وسبق للتنظيم أن فجر المنارة والمسجد الذي أعلن منه زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي عن قيام " دولة الخلافة " .

وأعلنت قيادة عمليات " قادمون يا نينوى " ، اليوم الخميس، عن سيطرة قوات مكافحة الإرهاب على منطقة السرج خانة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل، إضافة إلى جامع النوري والمنارة الحدباء.

وأكد قائد العمليات، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان، أن " القطعات ما زالت مستمرة بالتقدم " .

بدوره، أفاد مراسلنا بأن 5 مناطق فقط داخل البلدة القديمة لا تزال تحت سيطرة " داعش " ، وهي: حي الفاروق الثانية، وأجزاء من منطقة الميدان وتضم حي النبي جرحيس والقليعات، وراس الكور، وباب جديد، وباب الطوب.

داعش
الموصل
العراقية
مكافة الأرهاب
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أحدث التعليقات

ابو عمار
رحمه الله وغفر له
ع. س. ع
اليوم يوم الأحد 24/مايو عيد الفطر المبارك وكذلك يذكرنا نفس اليوم ونفس التاريخ قبل ستة أشهر بتحقيق الزعيم دوري أبطال آسيا البطولة السابعة في بطولاتة الآسيوية فلتكن فرحتنا فرحتين وعيدنا عيدين ذكرى السابعة الآسيوية وعيد الفطر المبارك 💙🤍
ابو عمار
هؤلاء المفلسين لا يستحقون العيش في جزيره بل زريبه يعيشون فيها كالكلاب الضاله
ابو محمد 😎
الله يرحمنا ويرحم الأجواد في كل مكان .. آمين ..
ابو عمار
هؤلاء خوارج العصر عليهم ما يستحقون من الله

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