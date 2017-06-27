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مقتل 8 جنود تشاديين خلال اشتباكات مع عناصر «بوكو حرام»

Time منذ سنتين
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مقتل 8 جنود تشاديين خلال اشتباكات مع عناصر «بوكو حرام»

أبوجا (صدى):
أعلن متحدث باسم الجيش التشادي، أمس الاثنين، مقتل ثمانية من قوات الجيش خلال مواجهات مسلحة مع عناصر تابعة لجماعة بوكو حرام الإرهابية بالقرب من بحيرة تشاد.

ونقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم الجيش التشادي، قوله، إن القوات هاجمت عناصر جماعة بوكو حرام في خمس جزر بالقرب من نيجيريا خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن مقتل ثمانية جنود وإصابة 18 آخرين.

وأوضح المسؤول التشادي أن قوات الجيش تمكنت من قتل 162 من عناصر بوكو حرام، بالإضافة إلى تدمير ست مركبات والعديد من الدراجات النارية. وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي، طالب أمس بضرورة منح بلاده مساعدات مالية لتمويل الحرب التي تشارك فيها ضد الإرهاب.

وحذر ديبي من أن بلاده قد تضطر إلى سحب بعض قواتها التي تشارك في الحرب ضد الإرهاب في حالة عدم الحصول على هذه المساعدات المالية، مشيرًا إلى أن بلاده تدخلت في الحرب ضد الإرهاب في مالي والكاميرون ونيجيريا والنيجر، حيث أنفقت نحو 512 مليون دولار دون أن تحصل على أية مساعدات مالية.

بوكو حرام
جنود تشاديين
الجيش التشادي
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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
ومرضى المسلمين🤲
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الله يشفيكم ويحفظكم لبعض🤲
ابو محمد 😎
ههههههههههههههه ..
Sa
لازم ادارة الهلال تلغي عقدة مدرب ماشي بالبركه
Sa
Sa

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