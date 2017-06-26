وزارة البلديات تتيح 60 خدمة إلكترونية ببوابة «بلدي في العيد»

طلال الغامدي (صدى):

أتاحت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالأمانات والبلديات لعملائها الاستفادة من أكثر من (60) خدمة إلكترونية، عبر بوابة " بلدي " خلال إجازة عيد الفطر المبارك هذا العام 1337هـ، سعياً منها إلى تقديم أعلى مستوى من الخدمة للمستفيد، لإنجاز المهمات المطلوبة بالدقة والسرعة العاليتين من دون التقيد بالمكان أو الزمان.

ولفتت الوزارة النظر إلى طبيعة عملها الذي ترتفع وتيرته خلال مواسم معينة، منها إجازة عيد الفطر، لاسيما وأن اكتمال الفرحة بالعيد السعيد يتطلب جهداً كبيراً من جميع الأمانات والبلديات.

وأكدت الوزارة أن هذه الخدمات ستقدم لمحتاجيها على مدار الساعة أثناء إجازة العيد، وذلك من خلال الكثير من الفعاليات والخدمات والقطاعات المستمرة بالعمل طوال أيام الإجازة، مشيرةً إلى حرص الأمانات والبلديات على تقديم الكثير من العروض والأنشطة الترفيهية الشيّقة لإدخال الفرحة في نفوس كافة أفراد الأسرة، داعية الجميع إلى المشاركة فيها والاستمتاع بها.

وعلى صعيدٍ ذي صلة سخرت الوزارة بالتعاون مع الأمانات وحدات للنظافة العامة، و12 ألف معدة وألية نظافة لتجوب الشوارع في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، يعمل بها آلاف عمّال النظافة، مبينةً أن المراقبين الميدانيين يعملون طوال 24 ساعة، لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، ومراقبة جودة اختيارهم من المطاعم والأماكن الترفيهية.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الخدمات المقدمة للعملاء خلال إجازة عيد الفطر تشمل البلاغات الطارئة عبر الرقم الموحد (940) والتراخيص الطارئة، منوهة بإمكانية تأكد المستفيد من حصوله على أفضل تجاوب تجاه حالات الطوارئ، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية، الرقابة الميدانية، والنظافة والتشجير.