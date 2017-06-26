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الأعداد السابقة للصحيفة

موجيريني: تعيين غسان سلامة مبعوثاً أممياً يأتي في لحظة حاسمة

Time منذ سنتين
Views 1631
موجيريني: تعيين غسان سلامة مبعوثاً أممياً يأتي في لحظة حاسمة

طرابلس (صدى):
قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي, فيديريكا موجيريني, إن تعيين اللبناني غسان سلامة مبعوثا للأمم المتحدة ورئيسا لبعثتها للدعم في ليبيا "جاء في لحظة حاسمة لعملية السلام الليبية" مؤكدة أن " هناك حاجة ملحة لايجاد حل سياسي شامل لليبيافى اطار الاتفاق السياسي الليبي " .

وأضافت موجيريني ، في بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا عبر صفحتها على موقع الـ " فيس بوك " أنا واثقة من أن الأمم المتحدة ستبقى في طليعة أعمال الوساطة مع جميع أصحاب المصلحة في ليبيا مع السيد سلامة " ,  مشيرة إلى أنها " تحدثت مع " سلامة " اليوم وأكدت له دعم الاتحاد الأوروبي في عمله " .

وأكدت موجيريني، أن الاتحاد الأوربي سيواصل التعاون والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في العمل السياسي والدبلوماسي في إطار اللجنة الرباعية بشأن ليبيا, إلى جانب كل من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي " .

وأشادت موجيريني في بيانها بعمل الرئيس المنتهية ولايته لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الألماني " مارتن كوبلر " , والتزامه بالنهوض بالسلام في ليبيا .

وأشارت إلى أنها اجتمعت مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج لمناقشة كيفية المضي قدما, موضحة أن " هناك حاجة ملحة لإيجاد حل سياسي شامل لليبيا, في إطار الاتفاق السياسي الليبي " . وقالت في ختام بيانها " سنواصل العمل على الجمع بين جميع الأطراف, تحت إشراف الأمم المتحدة, وتعزيز تماسك الجهود الدولية حتى يتمكن الشعب الليبي من العيش في ليبيا مستقرة وآمنة " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يستر على الاجواد ...
ابو محمد
فوضويون غوغائيون ... همج رعاع ..
ابو محمد
فوضويون غوغائيون ... همج رعاع ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يجيب الخير
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أحرق بس وإذا ماعندكم ولاعه أرسلت لكم ولاعه🙂

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