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بالفيديو .. بسبب الفقر.. شاب ينهي حياة أشقائه

Time منذ سنتين
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بالفيديو .. بسبب الفقر.. شاب ينهي حياة أشقائه

مليكة فؤاد (صدى):
أقدم شاب هندي على إنهاء حياته وأربعة من أشقائه بوجبة برجر سامة لأن والديه يضحيان بحياتهما من أجل رعايتهما.

حيث أطعم الشاب ابهيمانيو كومار 21 عاما شقيقه وثلاث أخوات وجبة برجر سامة قبل أن يأكل جزءا منها في كابورثالا بولاية البنجاب شمال الهند، ما أسفر عن مقتل أشقائه الأربعة بعد تناول الوجبة في غضون دقائق في منزل العائلة، لكن أبهيمانيو نقل إلى المستشفى، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته.

وعثرت الشرطة على رسالة انتحار يقول فيها إنه شعر بحزن على والديه لرعاية الأسرة الكبيرة، حيث تكافح الأسرة لتغطية النفقات.

وأشارت أن الشاب عرض على والدته بعضا من اللحم لتتناوله لكنها رفضت، كما نجت شقيقته الصغرى وأخ آخر من الحادث، حيث كانا نائمين وقت تناول الوجبة.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يشفيهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كلب من كلاب الأتراك وش تتوقعون منه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الي مافيه خير لبلده مافيه خير لبلد الناس
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل

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