" سجون مكة " تُمَكّن 49 نزيلاً من زيارة أسرهم لمدة 3 أيام في عيد الفطر

نايف السالم (صدى):
مكنت سجون العاصمة المقدسة 49 نزيلا من قضاء 3 أيام من عيد الفطر المبارك مع أهاليهم وذويهم ،ـ وفقا للوائح والضوابط المنظمة لذلك.
وقال العقيد صالح القحطاني ،مدير سجون العاصمة المقدسة إن السجناء الـ 49 هم من الموقوفين في قضايا بسيطة والمجتازين للدورات التدريبية داخل المعاهد التقنية والمهنية بالسجن بتقدير لا يقل عن جيدجدا، بالإضافة إلى أنهم تميزوا بحسن السيرة والسلوك داخل السجن وأثناء تلقي البرامج التدريبية.
وأشار إلى أن النزيل عضو من النسيج الاجتماعي إذا وجد من يمد له يد العون ويوجهه نحو الخير ويستثمر طاقاته ويوفر له أفضل خدمات الرعاية واستراتيجيات التأهيل من خلال التدريب على البرامج المهارية والنفسية والمهنية التي تعينه على اجتياز مدة محكوميته داخل السجن، بلا شك ستعيده كفرد صالح لمجتمعه ووطنه.