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" سجون مكة " تُمَكّن 49 نزيلاً من زيارة أسرهم لمدة 3 أيام في عيد الفطر

Time منذ سنتين
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" سجون مكة " تُمَكّن 49 نزيلاً من زيارة أسرهم لمدة 3 أيام في عيد الفطر

نايف السالم (صدى):
مكنت سجون العاصمة المقدسة 49 نزيلا من قضاء 3 أيام من عيد الفطر المبارك مع أهاليهم وذويهم ،ـ وفقا للوائح والضوابط المنظمة لذلك.

وقال العقيد صالح القحطاني ،مدير سجون العاصمة المقدسة إن السجناء الـ 49 هم من الموقوفين في قضايا بسيطة والمجتازين للدورات التدريبية داخل المعاهد التقنية والمهنية بالسجن بتقدير لا يقل عن جيدجدا، بالإضافة إلى أنهم تميزوا بحسن السيرة والسلوك داخل السجن وأثناء تلقي البرامج التدريبية.

وأشار إلى أن النزيل عضو من النسيج الاجتماعي إذا وجد من يمد له يد العون ويوجهه نحو الخير ويستثمر طاقاته ويوفر له أفضل خدمات الرعاية واستراتيجيات التأهيل من خلال التدريب على البرامج المهارية والنفسية والمهنية التي تعينه على اجتياز مدة محكوميته داخل السجن، بلا شك ستعيده كفرد صالح لمجتمعه ووطنه.

عيدالفطر
المقدسة
المبارك
سجون العاصمة
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أحدث التعليقات

انور المالكي
النظام منع التجول ولكن لم نسمع بمنع التسوق والتاكد من التصاريح دخل المراكز التجارية
مشعل الشهراني
يارجال الي انقفذ عبدالرحمن سعد بن جليط الثعلبي بيض الله وجهك يبوسعد وهاذي فزعة الاد غالب فزعتهم ماهي رياء قدام الناس والاعلام الرايه البيضا ترقع لصبيان بني ثعلبه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يعني البذور كويسه ياالفارسه❤والله ماقد جربتها والا عندي هاالمشكله مزمنه الحمدلله على كل حال
احمد
هذا بعد فتره يمكن يسب الدين ولا عادات ولا اي شيء بس لاجل الاعلام ويطلع سواء زين ولا شين ولا لقافه ولا مساخه ولا اي شيء ابو شهادة ثاني متوسط والله مهزلة
ابن حزم
ياستير يارب والله شي يخووف

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