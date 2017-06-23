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زلزال بقوة 6.8 درجة يهز جواتيمالا والسلفادور

Time منذ سنتين
Views 1816
زلزال بقوة 6.8 درجة يهز جواتيمالا والسلفادور

جواتيمالا (صدى):
ضرب زلزال قوي ساحل جواتيمالا أمس الخميس مما أدى لتضرر المباني وإسقاط أشجار كما سبب هزات قوية بدولة السلفادور المجاورة دون أن ترد تقارير عن وقوع ضحايا.

وقع الزلزال الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوته بلغت 6.8 درجة على بعد 38 كيلومترا جنوب غربي بويرتو سان خوسيه وعلى عمق 46.8 كيلومتر.

ووقع زلزال على عمق أكبر بذات القوة داخل جواتيمالا الأسبوع الماضي أدى لمقتل ما لا يقل عن شخصين وألحق أضرارا بالمباني. وقال إدوين دي ليون المتحدث باسم هيئة الإطفاء في جواتيمالا لمحطة إذاعة محلية إن الزلزال ألحق أضرارا بمنازل وأدى لسقوط بعض الأسقف لكنه أكد أيضا عدم تسجيل أي ضحايا.

وقالت هيئات الطوارئ في السلفادور إنها لا تملك أي تقارير أولية عن وقوع خسائر.

وقالت الحكومة عبر موقع تويتر إن السلطات لم تصدر أي تحذير من موجات مد بحري عاتية " تسونامي " نتيجة الزلزال.

وقال لويس فيليبي بوينتي رئيس هيئة الحماية المدنية بالمكسيك لرويترز إن الزلزال شعرت به ولاية شياباس الواقعة على الحدود مع جواتيمالا لكن لم ترد تقارير أولية بشأن وقوع أضرار.

وذكر متحدث باسم خدمات الطوارئ في هندوراس أن غرب البلاد شعر بالزلزال إلا أنه لم ترد تقارير بوقوع أضرار.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الله يرده لاهله سالم ...
البرفسور حنس
اذا فيه جحش ما فهم تعليقي ...اقوله بكرا تكبر وتفهم...
ابو محمد
خلوها تصدي ..
ابو محمد
خلوها تصدي ..
**""'سهم'""**
احسنت ... لابارك الله فيهم

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