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أمير وأهالي منطقة عسير لولي العهد : نبايعكم على السمع والطاعة

Time منذ سنتين
Views 2564
أمير وأهالي منطقة عسير لولي العهد : نبايعكم على السمع والطاعة

محمد بن طحيطح (صدى):
هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة عسير ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على الثقة الملكية الكريمة باختياره ولياً للعهد، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الوزراء واستمراره وزيرا للدفاع ، مقدمين البيعة لسمو ولي العهد على السمع والطاعة في السراء والضراء، وفي المنشط والمكره، سائلين المولى عز وجل أن يوفق سموه لكل ما فيه خير للوطن والمواطن ، وأن يمده بالعون والتوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يديم على وطننا الأمن والأمان والرخاء والاستقرار .

وثمن الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، الجهود الكبيرة والمميزة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز إبان توليه ولاية العهد ووزارة الداخلية ، وما قدمه من مهام وتضحيات حتى أصبحت المملكة مضرب مثل في استتباب الأمن وقهر الإرهاب ، داعين الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء على كل ما حققه من إنجازات تدون في سجلات المجد والفخر والاعتزاز .

عسير
ولي العهد
الأمير فيصل
وزير الدفاع
السمع
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أحدث التعليقات

ابو عمار
مرتفعه المحنه عند الحقيره
ابو محمد 😎
كفو يارجال ، انتم اللي ماتقبلون الذل والمذله ، شدوا حيلكم واستمروا ..
د محمد ماجد بخش
ومتى تكون الإلكترونات ممثلة الوحدات المغناطيسية عندما نحول القيمة المقاسة لها لوحدة قياسية مرتبطة بالفراغ المحوري الكارتيزي في الاتجاهات الثمانية الرئيسة والفرعية ولكن العدد ليس إلا مثلا لوحدات فراغ إضافية ممثلة لوحدات تمثيل الكتلة الفراغية المحددة بالدرجة الفراغية المحددة بالثقالة الفراغية الممثلة بعدد الذرات المكافيء لوحدة المركز حول الكتلة في الفراغ المكافيء لوحدة العنصر الممثل الممثلة لوحدة المجموع الممثل للوحدة الثقالية الكلية المغناطيسية
ابو عمار
يستاهل الخرونق
ابو محمد 😎
الحمد لله .. .. اللهم اجلِ الغمة عن الأمه ، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين .. آمين ..

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