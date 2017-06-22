القرني والعودة والكلباني يبايعون محمد بن سلمان وليا للعهد

حمود العنزي (صدى):
أعلن عدد من المشايخ والعلماء، مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد من خلال حضور مراسم المبايعة في قصر الصفا بمكة المكرمة وعبر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، متمنين له التوفيق في منصبه الجديد.
وقال الشيخ سلمان العودة في تغريدة عبر حسابه حسابه الشخصي: «أهنئك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بولاية العهد أعانك الله وسددك ولك مني ومن شعبك السمع والطاعة بالمعروف والمؤازرة والدعاء بظهر الغيب».
وأضاف الشيخ عادل الكلباني، في تغريدة أخرى: «أبايع صاحبَ السمو الملكي الأميرَ محمدَ بن سلمان لولاية العهد، على السمع والطاعة، في العُسر واليُسر، والمنشَط والمكرَه».
ونشر عائض القرني مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي، يظهر لحظة مبايعته للأمير محمد بن سلمان في قصر الصفا بمكة المكرمة، معلقا عليه: «خلال مبايعة محمد بن سلمان ولياً للعهد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم».