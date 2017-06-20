«سوق عكاظ 11» تعلن عن الفرق المشاركة بمسابقات الفنون الشعبية

إبراهيم الزهراني (صدى):

أعلنت اللجنة الثقافية بسوق عكاظ عن أسماء الفرق الشعبية المشاركة بمسابقة الفنون الشعبية بالسوق في نسخته الـ 11، التي ستنطلق في 18 شوال المقبل، باختيار عشر فرق لمسابقة الكبار، وأربع فرق لمسابقة الصغار.

وأوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف رئيس لجنة الفنون بسوق عكاظ عضو اللجنة الثقافية فيصل الخديدي، أن اختيار هذه الفرق جاء بناء على شمولية الألوان الشعبية والفلكلورية المقدمة وتنوعها لتشمل أكبر قدر ممكن من مناطق المملكة ، مشيراً إلى أن هذا الاختيار جاء من قبل لجنه مختصه وفق ضوابط من أهمها جودة العرض وأداء الفرق ليحظى زوار عكاظ بعروض تتوافق مع طموحهم وتتماشى مع رؤية عكاظ " إبداع يتجدد " .

وتضمنت الفرق المشاركة لمسابقة الكبار: فرقة نجران، وفرقة جازان، وفرقة بني يوسف، وفرقة الباحة، وفرقة رابغ، وفرقة الحازم بالجوف، وفرقة دار عنيزة، وفرقة أبو السعود، وصفوف السوطه، وفرقة صدى الإبداع ، فيما شملت الفرق المشاركة في مسابقة الصغار: فرقة صدى الإبداع، فرقة أشبال السوطه، وفرقة أشبال الموروث، وفرقة أشبال بني يوسف.