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الأعداد السابقة للصحيفة

كلينتون: الانسحاب من اتفاق المناخ «خطأ تاريخي»

Time منذ سنتين
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كلينتون: الانسحاب من اتفاق المناخ «خطأ تاريخي»

واشنطن (صدى):

عبرت هيلارى كلينتون، المرشحة السابقة للرئاسة الاميركية، عن خروج أمريكا من اتفاقية المناخ بوصفها إياه " بالخطأ التاريخي " ، وتوقعت أنه سيكون له تداعيات سلبية على العمال والأسر الأمريكية.

ونشرت كلينتون ، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر: " خطأ تاريخي..العالم يتقدم نحو تغير المناخ .. انسحاب باريس.. يجعل العمال الأمريكيين وأسرهم فى المؤخرة ".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أعلن أمس الخميس، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، من اتفاقية باريس للمناخ، مما أثار ردود فعل غاضبة من قادة العالم، والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة، التى أشرفت على توقيع الاتفاقية، فى العام 2005، بالعاصمة الفرنسية باريس، وكذلك المفوضية الأوروبية، والاتحاد الأوروبى، بل وواجه القرار أيضًا، استياء، الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، والذى وقعت إدارته، على الاتفاقية.

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أحدث التعليقات

ابو راكان
قرار جيد إيقاف مثل هذا البرنامج . وان كانت هناك برامج اخرى ذات محتوى مخالف للشرع مخالف للعقيدة ننتظر إيقافها. اللهم اصلح حال المسلمين.
المليليح
كلامك مكرر ما تعرف ترد كم كان عمرك قبل عشرين سنه وأنت ماشفت آسيا والبطولة العربية ؟ كم سنه داعس عليك النصر مافزت عليه ؟ مين دقك الموسم الماضي سبعه أهداف في ثلاثة أيام وأخرجك من كأس الملك والدوري ؟ مين دقك الموسم وأخذ منك البطولة العربية ؟ ترى كل اللي قلتلك الموسم الماضي يعني مايمديك تنسى .. صدقت الآن ان الاعلام لاعب بعقولكم ؟ اما باقي الألفاظ الوسخه اللي انت قلتها انا كعالمي ومكانتي العالمية لا تسمح ان ارد عليك مثل هذا الألفاظ القذرة وكلأ وبيئته 🌹🌷
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
الله يرحمه ووالديا رحمة واسعه ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنه .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..

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