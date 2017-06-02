كلينتون: الانسحاب من اتفاق المناخ «خطأ تاريخي»

واشنطن (صدى):

عبرت هيلارى كلينتون، المرشحة السابقة للرئاسة الاميركية، عن خروج أمريكا من اتفاقية المناخ بوصفها إياه " بالخطأ التاريخي " ، وتوقعت أنه سيكون له تداعيات سلبية على العمال والأسر الأمريكية.

ونشرت كلينتون ، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر: " خطأ تاريخي..العالم يتقدم نحو تغير المناخ .. انسحاب باريس.. يجعل العمال الأمريكيين وأسرهم فى المؤخرة ".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أعلن أمس الخميس، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، من اتفاقية باريس للمناخ، مما أثار ردود فعل غاضبة من قادة العالم، والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة، التى أشرفت على توقيع الاتفاقية، فى العام 2005، بالعاصمة الفرنسية باريس، وكذلك المفوضية الأوروبية، والاتحاد الأوروبى، بل وواجه القرار أيضًا، استياء، الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، والذى وقعت إدارته، على الاتفاقية.