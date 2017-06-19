نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

شرطة بعائث حائل تلقي القبض على 3 أشقاء سطوا على محطة

Time منذ سنتين
Views 2127
Comment 1
شرطة بعائث حائل تلقي القبض على 3 أشقاء سطوا على محطة

علي العنزي (صدى):
تمكنت شرطة بعائث حائل، من القبض على ثلاثة أشقاء من الجنسية اليمنية كانوا قد أقدموا على تنفيذ عملية سطو على محطة بقرية القرين بالقصيم بعد الفجر، وسرقوا مبالغ مالية وبطاقات شحن وقاموا بتزوير ملكية سيارة ودفن ثبوتياتها في " جحر ضب " ، بالإضافة إلى تزوير إقامات.

كانت شرطة البعائث جنوب حائل، قد تلقت بلاغًا يفيد قيام ثلاثة أشخاص سطوا على محطة بقرية القرين بالقصيم بعد الفجر، وسرقوا مبالغ مالية وبطاقات شحن، إلا أن يقظة عامل المحطة من الجنسية الباكستانية حالت دون سرقة المزيد من المحطة، وفرَّ الجناة هاربين باتجاه حائل، وفور ورود نبأ هروبهم باتجاه حائل، وجه مدير مخفر شرطة البعائث " الرقيب مسلط بن محمد بن غلاب الشمالي " ، دورية لمسح الطريق المتوقع مرورهم من خلاله.

وخلال أقل من ساعة وجدت الدورية ثلاثة أشخاص مترجلين يطلبون المساعدة للوصول إلى حائل، وبالتحقيق معهم تبين أنهم من الجنسية اليمنية، ويحملون إقامات مزورة ليمنيين سبق أن غادروا المملكة خروجًا نهائيًّا قبل أعوام، ومع استمرار التحقيق معهم اعترفوا بسطوهم على محطة على الطريق بالقصيم، وأن سيارتهم تعطلت وقاموا بإبعادها عن حرم الطريق خلف بعض الجبال الصغيرة.

وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية بالمتابعة ميدانيًّا من مدير مخفر شرطة البعائث، موقع السيارة، وبتفتيشها لم يعثر بها على أي مستندات، وبالتحري حول السيارة تبين وضع مستنداتها ولوحاتها في جحر ضب بالقرب من موقع توقفها ودفنها، وذلك لإخفاء معالم تزوير إثبات ملكية السيارة وتزوير لوحاتها، بعد أن تعرضت لعطل فني في المحرك أوقفها عن العمل تمامًا.

وأشار الأشقاء إلى أنهم دخلوا إلى المملكة متسللين وحصلوا على إقامات تحمل أرقامًا حقيقية وصورًا مختلفة، وأن السيارة تعود لشقيقهم الذي اشتراها ولم ينقل ملكيتها، وتم تزوير إثبات ملكيتها باسمه؛ طبقًا لإقامته المزورة.

القبض
شرطة
محطة
أشقاء
بعائث حائل
سطوا
Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يشفيهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
كلب من كلاب الأتراك وش تتوقعون منه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الي مافيه خير لبلده مافيه خير لبلد الناس
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل

أخر الأخبار

«السجون» تستعيد حسابها على «تويتر» بعد اختراقه
«السجون» تستعيد حسابها على «تويتر» بعد اختراقه
Time منذ 3 دقائق Views 1100
حفيد عبدالعزيز بن معمر: لم أرَ منه دموع إلا وهو يتحدث عن الملك عبدالعزيز (فيديو)
حفيد عبدالعزيز بن معمر: لم أرَ منه دموع إلا وهو يتحدث عن الملك عبدالعزيز (فيديو)
Time منذ 4 دقائق Views 1099
إصابة 3 لاعبين من البرتغالي بعد عودة التدريبات
إصابة 3 لاعبين من البرتغالي بعد عودة التدريبات
Time منذ 5 دقائق Views 1121
نهاية التهور والعبث على طريق سريع
نهاية التهور والعبث على طريق سريع
Time منذ 45 دقيقة Views 454
لحظة وفاة سائق داخل محطة وقود
لحظة وفاة سائق داخل محطة وقود
Time منذ 45 دقيقة Views 690
مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية ويهيب بالابتعاد عن مجاري السيول
مدني جازان يحذر من مخاطر التقلبات الجوية ويهيب بالابتعاد عن مجاري السيول
Time منذ 46 دقيقة Views 1385
لحظة انفجار سيارة كهربائية
لحظة انفجار سيارة كهربائية
Time منذ 46 دقيقة Views 418
امرأة كادت تتوفى داخل مصنع
امرأة كادت تتوفى داخل مصنع
Time منذ 47 دقيقة Views 317
المملكة تستضيف مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة مطلع يونيو المقبل
المملكة تستضيف مؤتمر المانحين لليمن بمشاركة الأمم المتحدة مطلع يونيو المقبل
Time منذ 47 دقيقة Views 1401
شاف الموت قدامه
شاف الموت قدامه
Time منذ 47 دقيقة Views 311