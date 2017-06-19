شرطة بعائث حائل تلقي القبض على 3 أشقاء سطوا على محطة

علي العنزي (صدى):
تمكنت شرطة بعائث حائل، من القبض على ثلاثة أشقاء من الجنسية اليمنية كانوا قد أقدموا على تنفيذ عملية سطو على محطة بقرية القرين بالقصيم بعد الفجر، وسرقوا مبالغ مالية وبطاقات شحن وقاموا بتزوير ملكية سيارة ودفن ثبوتياتها في " جحر ضب " ، بالإضافة إلى تزوير إقامات.
كانت شرطة البعائث جنوب حائل، قد تلقت بلاغًا يفيد قيام ثلاثة أشخاص سطوا على محطة بقرية القرين بالقصيم بعد الفجر، وسرقوا مبالغ مالية وبطاقات شحن، إلا أن يقظة عامل المحطة من الجنسية الباكستانية حالت دون سرقة المزيد من المحطة، وفرَّ الجناة هاربين باتجاه حائل، وفور ورود نبأ هروبهم باتجاه حائل، وجه مدير مخفر شرطة البعائث " الرقيب مسلط بن محمد بن غلاب الشمالي " ، دورية لمسح الطريق المتوقع مرورهم من خلاله.
وخلال أقل من ساعة وجدت الدورية ثلاثة أشخاص مترجلين يطلبون المساعدة للوصول إلى حائل، وبالتحقيق معهم تبين أنهم من الجنسية اليمنية، ويحملون إقامات مزورة ليمنيين سبق أن غادروا المملكة خروجًا نهائيًّا قبل أعوام، ومع استمرار التحقيق معهم اعترفوا بسطوهم على محطة على الطريق بالقصيم، وأن سيارتهم تعطلت وقاموا بإبعادها عن حرم الطريق خلف بعض الجبال الصغيرة.
وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية بالمتابعة ميدانيًّا من مدير مخفر شرطة البعائث، موقع السيارة، وبتفتيشها لم يعثر بها على أي مستندات، وبالتحري حول السيارة تبين وضع مستنداتها ولوحاتها في جحر ضب بالقرب من موقع توقفها ودفنها، وذلك لإخفاء معالم تزوير إثبات ملكية السيارة وتزوير لوحاتها، بعد أن تعرضت لعطل فني في المحرك أوقفها عن العمل تمامًا.
وأشار الأشقاء إلى أنهم دخلوا إلى المملكة متسللين وحصلوا على إقامات تحمل أرقامًا حقيقية وصورًا مختلفة، وأن السيارة تعود لشقيقهم الذي اشتراها ولم ينقل ملكيتها، وتم تزوير إثبات ملكيتها باسمه؛ طبقًا لإقامته المزورة.