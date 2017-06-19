نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

وفاة مصطفى طلاس الرجل الثاني في نظام الأسد الأب

Time منذ سنتين
Views 3719
وفاة مصطفى طلاس الرجل الثاني في نظام الأسد الأب

دمشق (صدى):
تناقلت عدة وسائل إعلام سورية أمس نبأ وفاة العماد أول مصطفى طلاس وزير الدفاع السوري الأسبق ومن أبرز الشخصيات في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

وغرد عدد من الإعلاميين السوريين المقربين من بشار الأسد نبأ وفاة مصطفى طلاس في فرنسا بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأشارت مصادر إعلامية سورية إلى أن مصطفى طلاس قد غادر الدنيا بعد تلقيه العلاج لشهور في مستشفى ديكارت في باريس.

وسرعان ما انتشر خبر وفاة مصطفى طلاس عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر على وجه الخصوص مع تغريدات متباينة في المعنى ومتفقة في المضمون.

ونفى مصطفى طلاس أحد قيادات الحرس القديم، والرجل المقرب من الأسد الأب، في تصريحات صحافية نبأ الوفاة، مؤكدًا أنه في فرنسا لتلقي العلاج.

والمعروف أن العماد أول مصطفى عبد القادر طلاس من مواليد 11 مايو 1932 وهو ، سياسي بعثي وجنرال عسكري سوري شغل منصب وزير الدفاع ونائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية ونائب رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من عام 1972 حتى 2004.

يعتبر مصطفى طلاس أحد قادة حرب أكتوبر 1973 على جبهة القنيطرة والجولان.

ولد مصطفى طلاس في بلدة الرستن في محافظة حمص، وتلقى دروسه الابتدائية والإعدادية في بلدة الرستن حتى العام 1948.

حصل مصطفى طلاس على الشهادة الثانوية عام 1951، ثم انضم إلى حزب البعث منذ سنة 1947، وانتسب إلى الكلية العسكرية سنة 1952 وتخرج ملازمًا في سلاح المدرعات سنة 1954.

اشترك مصطفى طلاس في فبراير 1966 في الانقلاب الذي أطاح بالرئيس أمين الحافظ وعين بعدها قائدًا للمنطقة الوسطى واللواء المدرع الخامس، وفي سنة 1968 أصبح مصطفى طلاس رئيسًا للأركان ونائب وزير الدفاع، وتقاعد مصطفى طلاس في مايو 2004.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زائر
سوق الخضار بنقالة ومصارية ويمنه وهنود وسوق الغنم سوادنة والمطاعم كما ذكر المعرف عجاج زد عليهم الأفغان
ابو عمار
كان الله بعونها
زائر
الصيدليات والمستوصفات الخاصة يسيطر عليها المصريون
مع المرزوق🔬
القرآن الكريم قال عن الرسول " قل إنما أنا بشر مثلكم " ممكن يمرض ويموت
عمر
هذي عادة مخلفات اوراوا ما فيه جديد كرههم للزعيم الهلالي اكثر من حبهم لفقرهم

أخر الأخبار

سعد الخثلان: معجون الأسنان لا يُفسد الصوم
سعد الخثلان: معجون الأسنان لا يُفسد الصوم
Time منذ 7 دقائق Views 1063
بالفيديو .. الجوازات توضح الدول المشمولة في مبادرة عودة
بالفيديو .. الجوازات توضح الدول المشمولة في مبادرة عودة
Time منذ 7 دقائق Views 1200
إلغاء الموسم الكروي في غينيا دون تحديد بطل
إلغاء الموسم الكروي في غينيا دون تحديد بطل
Time منذ 9 دقائق Views 1138
بالفيديو.. عبدالله السلمي يوضح حكم إنكشاف القدمين للمرأة في الصلاة
بالفيديو.. عبدالله السلمي يوضح حكم إنكشاف القدمين للمرأة في الصلاة
Time منذ 13 دقيقة Views 1079
بالفيديو .. مشاعل الشحي تظهر مع جدتها الفلبينية
بالفيديو .. مشاعل الشحي تظهر مع جدتها الفلبينية
Time منذ 14 دقيقة Views 1130
حرق شقة في حي المحجر بجدة
حرق شقة في حي المحجر بجدة
Time منذ 16 دقيقة Views 1254
نهاية التهور والسرعة الجنونية
نهاية التهور والسرعة الجنونية
Time منذ 19 دقيقة Views 151
رايق على الاخر
رايق على الاخر
Time منذ 20 دقيقة Views 164
متحدث الصحة : «مسحة الأنف جدًا مأمونة ويسيرة ويمكن لأي شخص أن يأخذها» (فيديو)
متحدث الصحة : «مسحة الأنف جدًا مأمونة ويسيرة ويمكن لأي شخص أن يأخذها» (فيديو)
Time منذ 21 دقيقة Views 1396
كل هذا خوف من الشرطي
كل هذا خوف من الشرطي
Time منذ 27 دقيقة Views 189