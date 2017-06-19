الكلباني يشيد بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في التنظيمات للمساجد

حمود العنزي (صدى):
انتقد إمام مسجد المحيسن بحي إشبيليا بالرياض الشيخ عادل الكلباني ما وصفه بـ " الدور الضعيف " لوزارة الشؤون الإسلامية في تنظيم أيام العشر الأخيرة من رمضان، وعدم مواجهتها للازدحام المعتاد عند بعض المساجد في الأيام المتوقع أن توافق ختم القرآن الكريم أو ليلة القدر.
وأعرب الكلباني، وفقا لصحيفة " الرياض " ، عن أسفه لعدم وجود أي دور تنظيمي للوزارة في هذه الأيام، قائلا: " في فمي ماء عليهم ".
وأشاد الكلباني بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في التنظيمات للمساجد الكبيرة، وخاصة المرور.
وقال: " جهاز المرور يتواجد بكثافة في الأيام العشر الأواخر وبالتحديد أيام 25 و 27و 29 من رمضان لتنظيم المواقف الخارجية التي تكتظ بالسيارات، سواء كان في مسجد الملك خالد السابق أو أغلب المساجد الكبيرة في الرياض ".