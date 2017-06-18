إدارة مساجد الطائف تحدد 108 جوامع ومصليات لأداء صلاة عيد الفطر

عبدالعزيز القثامي (صدى):
حددت الإدارة العامة للأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف 108 جوامع ومصليات لصلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1438هـ .
وأوضح المدير العام للأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف عبدالعزيز بن بخيت المدرع، أن مصليات العيد التي ستقام فيها الصلاة بالطائف هي مصلى العيد بالخالدية، ومصلى العيد بالردف، ومصلى العيد بالقيم، و مصلى العيد بالحوية ، و مصلى العيد بوادي ليه، بالإضافة إلى 103 جوامع في مختلف أرجاء المحافظة .
وبين المدرع أنه تم تحديد النداء لصلاة العيد بكافة المصليات والجوامع بالمحافظة في تمام الساعة السادسة صباحاً، مشيراً إلى أن الإدارة شرعت في تجهيز وتهيئة المصليات والجوامع التي ستقام فيها صلاة العيد حيث تم تكليف فرق ميدانية لمتابعة تجهيز المصليات والجوامع بالفرش والصوتيات، بالاضافة إلى تأمين الأئمة والمؤذنين لها وفقا لما هو متبع في كل عام .