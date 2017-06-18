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الأعداد السابقة للصحيفة

بلدية السراة تُغرم مطعم لسوء النظافة

Time منذ سنتين
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بلدية السراة تُغرم مطعم لسوء النظافة

محمد بن طحيطح (صدى):
فرضت بلدية محافظة سراة عبيدة ممثلة في إدارة صحة البيئة “ الرقابة الصحية ” بقيادة رئيس الفرقه المساعد لرئيس بلدية سراة عبيدة الاستاذ يحيى شلوان ومدير قسم الخدمات الأستاذ محمد آل جبار ورئيس قسم صحة البيئة الاستاذ محمد الشهراني غرامة مالية تقدر بمبلغ ٥٥٠٠ ريال على أحد المطاعم المتخصصة في عمل الوجبات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لسوء النظافة ووجود كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي.

ويأتي ذلك بعد الجولات الميدانية المكثفة التي تقوم بها بلدية محافظة سراة عبيدة على المطاعم والبوفيهات في المحافظة.

وبيّن رئيس بلدية محافظة سراة عبيدة المهندس مصلح بن صالح العلياني أنه حرصاً من البلدية على صحة المواطن ستستمر الجولات على تلك المطاعم لما تقدمه من مأكولات رمضانية وغيرها وأن جميع الإدارات المخولة في البلدية تعمل خلال الفترتين النهارية والمسائية بجهود مضاعفة خلال شهر رمضان المبارك.

وطالب المهندس “ العلياني ” الأهالي والمواطنين بالتعاون مع البلدية والابلاغ عن أي مخالفة صحية في تلك المنشآت، مؤكداً في الوقت ذاته أن البلدية تستقبل البلاغات عبر الرقم الموحد 940 .

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أحدث التعليقات

العدناني
صدقت ابو محمد ههههههههههههه
العدناني
اين فرعون وهامان والنمروذ والحجاج وهتلر وموسيليني وصدام والقذافي
مطر الاسود
يبدو ان تصرفهم هذا ليس تصرفا بريئا بل هو مقصود وتحدي لقرارات الدولة ويجب ان يعاقبوا وان تجعلو منهم مثلا لكل مخالف وفي كل الاحوال لو انتشر بينهم المرض ستلقى المسئولية على الدولة ويتهمونها بالتقصير , حقا بعض الناس النقاش معهم تضيع للوقت وكأنك تنفخ في قربة مقطوعة
العدناني
اولا ما تقوم به المملكة تشكر عليه وهذا من بالغ كرم ولاة الأمر واحساسهم بالمسئولية تجاه رعاياها من مواطن وأجنبي وكل من كان داخل الحدود من الأجانب فهو من رعايا خادم الحرمين الشريفين ثانيا ما لأحد من المعلقين حق في القول بأنهم أكلوا البلد وهم ثمانين بالمائة من المرضى فمن اسباب مرضهم طبيعة عملهم وايضا ظلم بعض الكفلاء ممن عجنهم في سكنات غير لا ئقة وخالفة لنظام البلد ثم إن قطاع الاجانب من روافد البلد حيث ان شركاتهم تدفع عنهم رسوم شهرية وسنوية ويدفعون هم عن عوائلهم رسوم شهرية فاتقوا الله وسلوا الله العافية ودعوا الأمر بيد ولاة الأمر وقولوا جزى الله ولاة أمرنا خيرا وأعانهم الله عليه وقولوا اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء والفتن والمحن
الملل
انا احترم هذا الرجل في الاول يقولون هندي مخ مافيه وهو اثبت العكس

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