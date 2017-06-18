بلدية السراة تُغرم مطعم لسوء النظافة

محمد بن طحيطح (صدى):

فرضت بلدية محافظة سراة عبيدة ممثلة في إدارة صحة البيئة “ الرقابة الصحية ” بقيادة رئيس الفرقه المساعد لرئيس بلدية سراة عبيدة الاستاذ يحيى شلوان ومدير قسم الخدمات الأستاذ محمد آل جبار ورئيس قسم صحة البيئة الاستاذ محمد الشهراني غرامة مالية تقدر بمبلغ ٥٥٠٠ ريال على أحد المطاعم المتخصصة في عمل الوجبات خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لسوء النظافة ووجود كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي.

ويأتي ذلك بعد الجولات الميدانية المكثفة التي تقوم بها بلدية محافظة سراة عبيدة على المطاعم والبوفيهات في المحافظة.

وبيّن رئيس بلدية محافظة سراة عبيدة المهندس مصلح بن صالح العلياني أنه حرصاً من البلدية على صحة المواطن ستستمر الجولات على تلك المطاعم لما تقدمه من مأكولات رمضانية وغيرها وأن جميع الإدارات المخولة في البلدية تعمل خلال الفترتين النهارية والمسائية بجهود مضاعفة خلال شهر رمضان المبارك.

وطالب المهندس “ العلياني ” الأهالي والمواطنين بالتعاون مع البلدية والابلاغ عن أي مخالفة صحية في تلك المنشآت، مؤكداً في الوقت ذاته أن البلدية تستقبل البلاغات عبر الرقم الموحد 940 .