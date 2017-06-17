قيادة الجيش الليبي: قواتنا تَتقدم في سوق الحوت

طرابلس (صدى):
قال مدير مكتب الإعلام في القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ، خليفة العبيدي إن وحدة من شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة رافقت قوات الجيش خلال تقدمها بمنطقة سوق الحوت وسيطرتها على مواقع جديدة وقطع خطوط الإمداد عن شارع مصراتة وشارع محمد موسى وتأمين وتطهير ميدان (الخالصة) ومحيط عمارة التأمين.
وأضاف العبيدي لوكالة الأنباء الليبية بالبيضاء ، إن المباني المحاذية لمصرف الجمهورية ومصرف الوحدة فرع الميدان ومحيطها بالكامل تم السيطرة عليها إضافة إلى توغل القوات الباسلة ما بعد مربع مبنى المرافق وتطهيره هو مبنى قبة المثابة حيث مركز شرطة المدينة سابقاً.
وأشار إلى أنه في حال انتهاء العمليات سيتم بث الصور ومقاطع الفيديو الخاص بعمليات التقدم،لافتاً إلى أن الجنود تمكنوا من فتح ثغرات في عوائق العدو وتفكيك ما يفوق عن 80 لغما ،مؤكداً أن الأمر يعد اختراقاً كاملاً لدفاعات العدو التي سرعان ما انهارت في شارع عمر بن العاص.
وأكد العبيدي أن العمليات العسكرية مستمرة بمتابعة مباشرة من غرفة العمليات وأنها لن تتوقف إلا بتطهير المنطقة من الجماعات الإرهابية بعون الله وحفظه.