نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

قيادة الجيش الليبي: قواتنا تَتقدم في سوق الحوت

Time منذ سنتين
Views 2402
قيادة الجيش الليبي: قواتنا تَتقدم في سوق الحوت

طرابلس (صدى):
قال مدير مكتب الإعلام في القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ، خليفة العبيدي إن وحدة من شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة رافقت قوات الجيش خلال تقدمها بمنطقة سوق الحوت وسيطرتها على مواقع جديدة وقطع خطوط الإمداد عن شارع مصراتة وشارع محمد موسى وتأمين وتطهير ميدان (الخالصة) ومحيط عمارة التأمين.

وأضاف العبيدي لوكالة الأنباء الليبية بالبيضاء ، إن المباني المحاذية لمصرف الجمهورية ومصرف الوحدة فرع الميدان ومحيطها بالكامل تم السيطرة عليها إضافة إلى توغل القوات الباسلة ما بعد مربع مبنى المرافق وتطهيره هو مبنى قبة المثابة حيث مركز شرطة المدينة سابقاً.

وأشار إلى أنه في حال انتهاء العمليات سيتم بث الصور ومقاطع الفيديو الخاص بعمليات التقدم،لافتاً إلى أن الجنود تمكنوا من فتح ثغرات في عوائق العدو وتفكيك ما يفوق عن 80 لغما ،مؤكداً أن الأمر يعد اختراقاً كاملاً لدفاعات العدو التي سرعان ما انهارت في شارع عمر بن العاص.

وأكد العبيدي أن العمليات العسكرية مستمرة بمتابعة مباشرة من غرفة العمليات وأنها لن تتوقف إلا بتطهير المنطقة من الجماعات الإرهابية بعون الله وحفظه.

الجيش
قيادة
الليبي
قواتنا
تَتقدم
سوق الحوت
Time واتساب

أحدث التعليقات

سوسن
إذا أختصم" (اللصان) ظهر "المسروق" فخار "يكسر" بعضه.
واضح*** وصريح***
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ..
واضح*** وصريح***
عفوا النبطية،خطاء مطبعي وتسرع فكري..
البرفسور احمد
اللهم ارحمنا اجمعين...وتوفنا مؤمنين.... بحكم عقلي الذي يزن الجبال لو كانت عندي امكانيات الصحه كان اكتشف لهذا الداء الدواء...لاكن هذا قدر الله... لا احد يجيب سيرة زغولة 🐪 احسن ارسله نجر يوظبه...
واضح*** وصريح***
جزاك الله ياشيخ عبدالله ونفع بعلمك..

أخر الأخبار

شاهد.. مواطن يتنازل عن ديون للناس بمليون ريال بسبب «كورونا» في حائل
شاهد.. مواطن يتنازل عن ديون للناس بمليون ريال بسبب «كورونا» في حائل
Time منذ دقيقتين Views 1088
احتجاز شاب مع مواشيه على قمة جبل بحائل
احتجاز شاب مع مواشيه على قمة جبل بحائل
Time منذ 9 دقائق Views 1409
كورونا يتسبب بوفاة ممرض في مكة و "الصحة" تنعيه 
كورونا يتسبب بوفاة ممرض في مكة و "الصحة" تنعيه 
Time منذ 13 دقيقة Views 1599
جاسم النبهان يعلق على حذف مشهد "الزار" من مسلسل "محمد علي رود"
جاسم النبهان يعلق على حذف مشهد "الزار" من مسلسل "محمد علي رود"
Time منذ 15 دقيقة Views 1288
«غاز الضحك» يضرب لاعب أرسنال في مقتل
«غاز الضحك» يضرب لاعب أرسنال في مقتل
Time منذ 19 دقيقة Views 1337
شركة الاتصالات تعتذر عن انقطاع خدمة الإنترنت وتُعوض العملاء
شركة الاتصالات تعتذر عن انقطاع خدمة الإنترنت وتُعوض العملاء
Time منذ 23 دقيقة Views 1670
الخضيري يحذر من الوجبات الثقيلة:" لا للتخمة "
الخضيري يحذر من الوجبات الثقيلة:" لا للتخمة "
Time منذ 29 دقيقة Views 1454
"صحة عسير" توضح حقيقة توزيعها لمبالغ مالية وهدايا
"صحة عسير" توضح حقيقة توزيعها لمبالغ مالية وهدايا
Time منذ 44 دقيقة Views 1892
فوائد عصير التفاح والكمثرى لصحة المرارة والكبد
فوائد عصير التفاح والكمثرى لصحة المرارة والكبد
Time منذ 47 دقيقة Views 1447
ثنائي النصر يقتربان من الوحدة
ثنائي النصر يقتربان من الوحدة
Time منذ 48 دقيقة Views 2076