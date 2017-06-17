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إمام مسجد المحيسن بالرياض يطالب بتشكيل لجنة لمراقبة المصحف المسموع

Time منذ سنتين
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إمام مسجد المحيسن بالرياض يطالب بتشكيل لجنة لمراقبة المصحف المسموع

حمود العنزي (صدى):
لفت الشيخ عادل الكلباني إمام مسجد المحيسن شرق الرياض ، إن التلاوات المسجلة للقراء المشهورين ، أخطر من المصحف المطبوع ، لما تتضمنه من ألحان وأخطاء لا تليق بكتاب الله.

وأوضح الكلباني خلال حديثه في برنامج " ورتل القرآن " بقناة العربية ، أنه ومنذ العام 1409هـ ظل يحذر من الأخطاء الموجودة في التسجيلات القرآنية المسموعة .

و ناشد الكلباني بتشكيل لجنة ، لمراقبة التسجيلات القرآنية في المسجد الحرام ، وزارة الشؤون الإسلامية ، مثل اللجنة الموجودة في المسجد النبوي الشريف ، لمراقبة المصحف المسموع على غرار اللجنة التي تراقب المصاحف المطبوعة.

وأشار الكلباني إلى أن معظم قراء المملكة غير مسموح لهم بتوزيع أشرطتهم في مصر لوجود أخطاء فيها حيث يتم رفضها من قبل الأزهر الشريف.

الرياض
الكلباني
تشكيل
المصحف
تلاوات مسجلة
قراء
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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شكرآ ع التوضيح
عبدالله
فكره حلوه وسهل تنفيذها في اي جراش سيارات حتى مو شرط مول.
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
بنتجاوزها بإذن الله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يعطيكم العافية

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