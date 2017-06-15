اتفاقية لاستقدام العمالة المنزلية من موريتانيا

نايف السالم (صدى):

وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، اليوم الخميس في جدة، مع وزيرة الوظيفة العمومية والعمل الموريتانية الدكتورة كمبابا، اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية الموريتانية.

وبموجب الاتفاقية تلتزم المملكة، بأن يكون استقدام وتوظيف العمالة المنزلية بموجب هذا الاتفاق، ووفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها، وبحماية حقوق العمالة المنزلية في المملكة.

ويلتزم الجانب الموريتاني بتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيًا التي تحتاجها المملكة وفقًا لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة، ومراقبة معايير المراكز الطبية التي تجري الفحوصات بانتظام، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، ويتم تثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة أحكام وشروط عقد العمل،واتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل نقل العمالة المنزلية المرشحة للعمل إلى المملكة خلال فترة لا تتعدى شهرًا واحدًا من تاريخ استلام وكالات الاستقدام في موريتانيا للتأشيرة.