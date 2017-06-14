لكزس تتوج بفئة سوبر جي تي 300 على حلبة فوجي

طلال الغامدي (صدى):
حققت لكزس الانتصار الأول لها هذا الموسم من سلسلة سباقات " أوتوباكس سوبر جي تي 300" للعام 2017، وذلك بعد أن نجحت لكزس RC F GT3 التي تحمل الرقم 51 لفريق لكزس JMS P.MU LMcorsa ويقودها السائقان يويتشي ناكاياما وشو تسوبوي، في الفوز بالمركز الأول في الجولة الثانية من سلسلة سباقات "أوتوباكس سوبر جي تي 300"، والذي أقيم على حلبة فوجي اليابانية في ظروف مناخية جيدة.
وامتدت الجولة الثانية التي تُعَد أكثر الفعاليات شعبيةً وتشويقاً في سباقات هذه السلسلة من هذا الموسم على مسافة 500 كيلومتراً، وهي ثاني أطول جولات منافسات فئة "سوبر جي تي"، واستمرت فترة السباق أكثر من ثلاث ساعات تخللتها منافسة حامية.
وقال السيد تاكايوكي يوشيتسوغو، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "قدم فريق لكزس RC F GT3 التي تحمل الرقم 51 أداءً مميزاً، وهو خير برهان على قدرة لكزس ’RC F‘ ومستوى الكفاءة العالي الذي يتمتع به الفريق بأكمله في خوض السباقات. ولا يسعني إلا أن أهنئ السائقين وطاقم الدعم على تحقيق هذا الانجاز الاستثنائي".