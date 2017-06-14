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لكزس تتوج بفئة سوبر جي تي 300 على حلبة فوجي

Time منذ سنتين
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لكزس تتوج بفئة سوبر جي تي 300 على حلبة فوجي

طلال الغامدي (صدى):
حققت لكزس الانتصار الأول لها هذا الموسم من سلسلة سباقات " أوتوباكس سوبر جي تي 300" للعام 2017، وذلك بعد أن نجحت لكزس RC F GT3 التي تحمل الرقم 51 لفريق لكزس JMS P.MU LMcorsa ويقودها السائقان يويتشي ناكاياما وشو تسوبوي، في الفوز بالمركز الأول في الجولة الثانية من سلسلة سباقات "أوتوباكس سوبر جي تي 300"، والذي أقيم على حلبة فوجي اليابانية في ظروف مناخية جيدة.

وامتدت الجولة الثانية التي تُعَد أكثر الفعاليات شعبيةً وتشويقاً في سباقات هذه السلسلة من هذا الموسم على مسافة 500 كيلومتراً، وهي ثاني أطول جولات منافسات فئة "سوبر جي تي"، واستمرت فترة السباق أكثر من ثلاث ساعات تخللتها منافسة حامية.

وقال السيد تاكايوكي يوشيتسوغو، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "قدم فريق لكزس RC F GT3 التي تحمل الرقم 51 أداءً مميزاً، وهو خير برهان على قدرة لكزس ’RC F‘ ومستوى الكفاءة العالي الذي يتمتع به الفريق بأكمله في خوض السباقات. ولا يسعني إلا أن أهنئ السائقين وطاقم الدعم على تحقيق هذا الانجاز الاستثنائي".

لكزس
سوبر جي تي 300
حلبة فوجي
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أحدث التعليقات

الملل
البرنامج معلق رفض يفتح الموقع لنا ساعه كامله وما فتح الموقع وكثير يشتكي
الملل
بس يخور مثل الثور ما منه منفعه بس يصيح المفروض يسمونه داود صياح
عبد
قال تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ) الحجرات/ 13 . وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَلاَ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ ، أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ، وَلاَ لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى ، أَبَلَّغْتُ ؟ قَالُوا : بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رواه أحمد (38/474) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ الَّذينَ مَاتُوا إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّم ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الْخِرَاءَ بِأَنْفِهِ ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ ، إِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ ، وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَاب) رواه الترمذي (3890)
حمد سعد الخشيبي الدوسري
اهنيكم بعيد الفطر المبارك واهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي العهد محمد بن سلمان واهني جميع المسلمين
حمد سعد الخشيبي الدوسري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يعطيك العافيه يابو سليمان

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