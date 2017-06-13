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الأعداد السابقة للصحيفة

مرور مكة يفتتح جسر النور

Time منذ سنتين
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مرور مكة يفتتح جسر النور

نايف السالم (صدى):
افتتح مرور العاصمة المقدسة، جسر جبل النور (تقاطع طريق السيل مع شارع حراء)، بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة؛ ممثلة في إدارة المشاريع الكبرى.

وأوضح المتحدث باسم إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فوزي الأنصاري، أن الجسر سيسهم في إعادة الحركة الطبيعية لشارع الأربعين على ما كانت عليه سابقاً قبل العمل بالمشروع، مشيرا إلى أنه سيتم تحويل الحركة إلى اتجاهين للاستفادة من الجسر في تسهيل حركة المركبات القادمة من وإلى مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك.

ولفت العقيد الأنصاري إلى أن التقاطع محور مهم لمرتادي الطريق المؤدي إلى الحرم المكي الشريف ورابط بين العاصمة المقدسة والطائف من المدخل الشرقي، كما يربط أحياء الغسالة وجبل النور وشارع الحج والمعيصم ومخططات الشرائع، وفتح الجسر سيسهم في تطوير الحركة المرورية لقاصدي العاصمة المقدسة.

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أحدث التعليقات

يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
الحلويات ماش😥😊😂
ابو محمد
بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزى.. آمين ..
ابو محمد
بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزى.. آمين ..
ابو محمد
مهابيل ..
ابو محمد
سبحان الله ...

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