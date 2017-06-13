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السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين عقوبة المساس بالنظام والقيم الدينية

Time منذ سنتين
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السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين عقوبة المساس بالنظام والقيم الدينية

نايف السالم (صدى):
أعلن «الأمن العام»، أن المساس بالنظام العام أو القيم الدينية يُعَد جريمة معلوماتية، ويعرّض مرتكبها للسجن، لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو إحدى العقوبتين.

وكان قد وجه رسالة توعوية عن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية: إن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي؛ جريمة يعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأبان في «إنفوجرافيك» تم تصميمه بالتعاون مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، يوضح الجريمة وعقوبتها، وأدوات الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية، أن العقوبة المنصوص عليها على هذه الجرائم هي السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة بمبلغ لا يتجاوز ثلاثة ملايين ريال أو إحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عبر الاتصال على الرقم (989)، أو بتحرير بلاغ عبر تطبيق «كلنا أمن»، أو من خلال إبلاغ أقرب مركز شرطة، أو غيرها من قنوات التواصل المختلفة.

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أحدث التعليقات

نبيل
لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
فايد
ياربعنا ياللي تبون المرابيع من حاجر الوادي اليا سيل مران اطوو عزاكم يوم جات المشاريع ماعاد فيها لأهل الذود مقطان تجمعت فيها الهنود المصاليع مع غيرهم حتى عيال المريكان
ابو محمد
مجرمون مهما كانت اعذارهم ..
ابو محمد
طيب ...
ابو محمد
خير ان شاء الله ...

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