نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

أهالي عمق ينجحون في إنقاذ مصابي حادث سيارة في عسير

Time منذ سنتين
Views 3280
Comment 1
أهالي عمق ينجحون في إنقاذ مصابي حادث سيارة في عسير

محمد طحيطح (صدى):
خوفا من وصول تأخر الهلال الأحمر إلى موقع الحادث، اضطر أهالي عمق بمنطقة عسير،أمس، من نقل عدداً من مصابي حادث سير، إلى المستشفيات المجاورة، بعد وفاة شاب أول أمس في حادث مماثل، مكث قرابة ساعة قبل وصول الهلال الأحمر لإنقاذة.

من جانبه قال محمد بن حسن الشهري، المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير ، إن عمليات المنطقة تلقت بلاغين عن حادثين منفصلين نجم عنهما 15 إصابة، 11 منها من عائلة واحدة، مشيرا إلى أن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً عن حادث على طريق عمق، صباح أمس، نتج عنه أربع إصابات؛ إصابتان منها نُقلتا عن طريق الهلال الأحمر؛ وإصابتان نُقلتا عن طريق فرق وزارة الصحة.

وتابع "الشهري" أن الحادث الثاني على طريق مدخل عمق الجنوبي عند الساعة 16:30 عصر أمس، نتج عنه 11 إصابة كلها من عائلة واحدة، وباشرت الفرق الإسعافية الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى البرك؛ بعضها نُقل عن طريق الجمهور قبل وصول الفرق.

من جانبه قدّم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة عسير محمد بن عبدالله بن مزهر، دعواته للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً دعوته لجميع الإخوة قائدي المركبات للتقيد بالسرعة النظامية، والالتزام بتعليمات المرور؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة من معهم، مشددا على الجميع بالمسارعة في الاتصال على رقم الطوارئ " 997 " في حالة الحوادث؛ ليتسنى لرجال الهلال الأحمر إنقاذ المصابين، مذكّراً بقوله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً}.

 

حادث
عسير
حادث سيارة
الهلال الأحمر
عمق
Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
لاتقولون لي في الدايري الرابع
الملل
لانهم علي مذهب الصوفيه وصالح كامل صوفي المذهب ولهم احتفلات دينيه ورقص مثل اللي في مصر وسوريا غيرها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله المستعان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الصين مادرت عنكم😂
سوسن
بريطانية ثمانينية تعلن إسلامها. سُبحان الله .. عكس من يدعين إنهن مسلمات وأفعالهن لاتمت للإسلام بصلة. سبعينيات و ثمانينيات و تسعينيات مازلن في (غيهن) .. (شر الناس) من طال عمره وساء عمله. ‘‘ [وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ] ‘‘ الرَسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مِنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ»

أخر الأخبار

أجواء روحانية تسيطر على صلاة التراويح في ليلة الـ 27 بالمسجد الحرام (فيديو)
أجواء روحانية تسيطر على صلاة التراويح في ليلة الـ 27 بالمسجد الحرام (فيديو)
Time منذ 3 دقائق Views 1034
شاهد.. إغلاق معمل مخالف لتصنيع النظارات الطبية في بريدة
شاهد.. إغلاق معمل مخالف لتصنيع النظارات الطبية في بريدة
Time منذ 7 دقائق Views 1142
ترامب يتحدى تحذيرات الأطباء ويتمسك بتناول علاج الملاريا لمواجهة «كورونا»
ترامب يتحدى تحذيرات الأطباء ويتمسك بتناول علاج الملاريا لمواجهة «كورونا»
Time منذ 13 دقيقة Views 1190
«الزبيدي» يتجه إلى الرياض تلبية لدعوة المملكة
«الزبيدي» يتجه إلى الرياض تلبية لدعوة المملكة
Time منذ 22 دقيقة Views 1504
علي معلول على رادار الهلال والأهلي يصدم الأزرق
علي معلول على رادار الهلال والأهلي يصدم الأزرق
Time منذ 35 دقيقة Views 221
أضرار كثرة النوم على جانب القلب
أضرار كثرة النوم على جانب القلب
Time منذ 42 دقيقة Views 1646
الغذاء والدواء توضح الاستخدام الصحيح لمستحضرات التجميل
الغذاء والدواء توضح الاستخدام الصحيح لمستحضرات التجميل
Time منذ 47 دقيقة Views 1275
وظائف شاغرة في مجموعة الجهاز القابضة بالرياض وخميس مشيط
وظائف شاغرة في مجموعة الجهاز القابضة بالرياض وخميس مشيط
Time منذ 56 دقيقة Views 1395
خبيرة بيئة تحسم الجدل في تسبب الخفافيش في جائحة كوورنا
خبيرة بيئة تحسم الجدل في تسبب الخفافيش في جائحة كوورنا
Time منذ 58 دقيقة Views 810
مقدار ثروة رجل الأعمال الراحل صالح كامل
مقدار ثروة رجل الأعمال الراحل صالح كامل
Time منذ ساعة Views 4072