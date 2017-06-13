أهالي عمق ينجحون في إنقاذ مصابي حادث سيارة في عسير

محمد طحيطح (صدى):
خوفا من وصول تأخر الهلال الأحمر إلى موقع الحادث، اضطر أهالي عمق بمنطقة عسير،أمس، من نقل عدداً من مصابي حادث سير، إلى المستشفيات المجاورة، بعد وفاة شاب أول أمس في حادث مماثل، مكث قرابة ساعة قبل وصول الهلال الأحمر لإنقاذة.
من جانبه قال محمد بن حسن الشهري، المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير ، إن عمليات المنطقة تلقت بلاغين عن حادثين منفصلين نجم عنهما 15 إصابة، 11 منها من عائلة واحدة، مشيرا إلى أن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً عن حادث على طريق عمق، صباح أمس، نتج عنه أربع إصابات؛ إصابتان منها نُقلتا عن طريق الهلال الأحمر؛ وإصابتان نُقلتا عن طريق فرق وزارة الصحة.
وتابع "الشهري" أن الحادث الثاني على طريق مدخل عمق الجنوبي عند الساعة 16:30 عصر أمس، نتج عنه 11 إصابة كلها من عائلة واحدة، وباشرت الفرق الإسعافية الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى البرك؛ بعضها نُقل عن طريق الجمهور قبل وصول الفرق.
من جانبه قدّم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة عسير محمد بن عبدالله بن مزهر، دعواته للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً دعوته لجميع الإخوة قائدي المركبات للتقيد بالسرعة النظامية، والالتزام بتعليمات المرور؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة من معهم، مشددا على الجميع بالمسارعة في الاتصال على رقم الطوارئ " 997 " في حالة الحوادث؛ ليتسنى لرجال الهلال الأحمر إنقاذ المصابين، مذكّراً بقوله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً}.