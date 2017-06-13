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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. الجهات الأمنية تداهم مكان مخصص لبيع وجبات غذائية فاسدة بحي الخليل

Time منذ سنتين
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بالصور.. الجهات الأمنية تداهم مكان مخصص لبيع وجبات غذائية فاسدة بحي الخليل

نايف السالم (صدى):
وردت معلومات للجهات الأمنية، بأن هناك منتزها شهيرا شمالي المدينة المنورة، بوجود مطبخ كبير في حي الخليل يقدم وجبات غذائية غير صحية يتم توزيعها لجهة مجهولة.

وعلى الفور توجهت الجهات المعنية بعد عدة بلاغات وداهمت المكان ورصدت مجموعة من العمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وكذلك خروج وجبات لجهة مجهولة، فضلاً عن عدم نظافة المطبخ الذي يُعَد فيه الطعام داخل المتنزه، وتحفظت على العمالة الموجودة، واتضح وجود عدد 24 عاملاً من مختلف الجنسيات على غير كفالة المحل، ولا يحملون شهادات صحية، ووجود عدد 10 عمال على كفالة المتنزه ولا يحملون شهادات صحية، فضلاً عن الروائح الكريهة التي تصدر من المطبخ وتدني مستوي النطافة، وحفظ المواد الغذائية الفاسدة.

كما عثرت على مواد غذائية ومشروبات منتهية الصلاحية، ولحوم ودجاج وأسماك وروبيان فاسد ومتعفن، وكذلك خلطات وسلطات وفواكه وخضراوات فاسدة، وتمّ إتلاف جميع تلك المضبوطات، والتحفظ على العمالة المخالفة وتحويلها إلى وحدة ضبط المخالفات.

وقالت مصادر إن الجهات المعنية تحفظت على أحد الأشخاص الذي ادّعى أنه الوكيل الشرعي للمتنزه، وتم إفهامه بالمخالفات، إلا أنه قام بتصوير المركبات الرسمية والموظفين، وتمّ ضبطه وتحويله لمركز شرطة العيون بمخالفة " تصوير مركبات رسمية وموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ".

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الخبر مكركب ، الظاهر انه ترجمة قوقل ، واللي نقلها ماعرف ينسقها ..
ابو محمد
سبحان من انجاه ..
ابو محمد
كلام سليم ..
ابوبدر
وليه ما اكتفى بما صور واخذ رقم السيارة وابتعد عن السيارة ترى الواحد ما يعرف وش حالة السائق (يمكن يكون ماهو بوعيه) . يا حبايب اذا تعرضتوا لاي موقف مماثل لا توقف امام السيارة. خذ الرقم وبلغ. لانك بخالة مثل هذي راح يلحقك الغلط.
الأحساء
كم بقي بالعمر خلاف أخوأن ٧٠ عام مانقول غير أحمق أخوه 🌴

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