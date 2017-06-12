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الأعداد السابقة للصحيفة

الهيئة العليا لنقل الحجاج تنقل اكثر من 17مليون من والى الحرم بزيادة 37%

Time منذ سنتين
Views 1853
Comment 1
الهيئة العليا لنقل الحجاج تنقل اكثر من 17مليون من والى الحرم بزيادة 37%

فايز السعدون (صدى):
استطاعه الهيئة العليا لنقل الحجاج منذ بداية شهر رمضان المبارك من نقل اكثر من 17 مليون معتمر ومصلي من والى الحرم عبر استخدام 813375 مركبه من كافه نقاط تجمع المعتمرين والمصلين بمكة المكرمة بزيادة قدرها 37%عن العام الماضي .

كانت الهيئة العليا لنقل الحجاج التي يترأسها مستشار خادم الحرمين الشريفين وامير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل قد استحدثت هذا العام نظام تتبع المركبات من والى الحرم الذي من شانه خدمه الوصول السريع والامن للمعتمرين والمصلين الى بيت الله الحرام.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل تنتهي الدنيا وتقف على شرار الناس
ابو محمد
صادروا بيضهم وخيبوا تعبهم ..
ابو محمد
صادروا بيضهم وخيبوا تعبهم ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
معوضين خير يامحرومه😉
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الخفاش🦇 طول عمره عايش باالمقلوب وأخرتها قلب الدنيا كلها فوق تحت😂😂😂😂😂😂😂😂

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