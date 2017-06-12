الهيئة العليا لنقل الحجاج تنقل اكثر من 17مليون من والى الحرم بزيادة 37%

فايز السعدون (صدى):

استطاعه الهيئة العليا لنقل الحجاج منذ بداية شهر رمضان المبارك من نقل اكثر من 17 مليون معتمر ومصلي من والى الحرم عبر استخدام 813375 مركبه من كافه نقاط تجمع المعتمرين والمصلين بمكة المكرمة بزيادة قدرها 37%عن العام الماضي .

كانت الهيئة العليا لنقل الحجاج التي يترأسها مستشار خادم الحرمين الشريفين وامير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل قد استحدثت هذا العام نظام تتبع المركبات من والى الحرم الذي من شانه خدمه الوصول السريع والامن للمعتمرين والمصلين الى بيت الله الحرام.