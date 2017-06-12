calendar

بالصور.. الأمير منصور يشيد بجهود جمعية " البر " الخيرية لمساعدة المحتاجين

Time منذ سنتين
Views 2309
بالصور.. الأمير منصور يشيد بجهود جمعية " البر " الخيرية لمساعدة المحتاجين

محمد بن طحيطح (صدى):
بعد تقديم دعمها الكامل للمحتاجين، أشاد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، بجهود جمعية البر الخيرية وما تقوم به في سبيل مساعدة المحتاجين والوقوف معهم ومعاونتهم على مواجهة ظروفهم وتذليل الصعاب للمستفيدين من أعمال الجمعية جاء ذلك خلال تسليم سموه ظهر اليوم بمكتبه بالإمارة مفاتيح خمس وحدات سكنية للمستفيدين من برنامج «مساكن» التي تقدمه الجمعية للأسر المحتاجة في منطقة عسير , بحضور أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن فحاس.

من جهته أوضح بن فحاس أن الجمعية تقوم كل عام بتسليم عددا من الوحدات السكنية للأسر المحتاجة للسكن مدى الحياة، مؤكدا استمرار تنفيذ هذا البرنامج للمستفيدين فيما يحقق تعزيز العمل الاجتماعي الذي تقدمه الجمعية لخدمة المجتمع مبينا إن عدد الوحدات التي سلمتها الجمعية وصل 173 مسكن.

وفي نهاية اللقاء قدم بن فحاس شكره وتقديره لأمير منطقة عسير وسمو نائبه على توجيهاتهما الدائمة بسرعة قضاء حوائج الأسر المحتاجة بالمنطقة، داعيا المحسنين والموسرين بالمساهمة في تعزيز مثل هذه الأعمال الخيرية المباركة ودعمها للوصول إلى الهدف المنشود.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
سبحان الله .. .. الله يستر علينا وعلى الاجواد .. آمين ..
ابو محمد
ههههههههههههههه .. .. من له حيلة فليحتال ,,,
البرفسور حنس
المهم لو ركبت معاها راح اركب قدام.... والذكي يعرف وراوه....؟ . . . . . . . . . . ...عشان الشيطان ما يركب قدام..لانه راكب راكب 😅😅😅😅😅
ابو محمد
احسن ... .. امتثلوا لتعليمات الصحه ..
abdul
نعم هناك اطعمة مقوّية للمناعة الجسمية. فبحسب هَيلْثْلايْن دات كام اهم الاطعمة المقوية للجهاز المناعة تضم فواكه الحمضيات بانواعها، السبانخ، الثوم، الزنجبيل، قرنبيط، اللوز، زبادي، وغيرها.

أخر الأخبار

سن زواج البنات من الرجال
سن زواج البنات من الرجال
Time منذ دقيقة Views 2
طريقة حسابية لعمر النخلة
طريقة حسابية لعمر النخلة
Time منذ دقيقة Views 14
ممثلة خليجية تحذر من عفن بعض المطاعم
ممثلة خليجية تحذر من عفن بعض المطاعم
Time منذ دقيقة Views 11
معلقين زمان
معلقين زمان
Time منذ دقيقة Views 17
بالصور.. " أمانة نجران " تأخذ تعهدات على مشغلي صالات الأفراح بتعليق إقامة المناسبات
بالصور.. " أمانة نجران " تأخذ تعهدات على مشغلي صالات الأفراح بتعليق إقامة المناسبات
Time منذ 4 دقائق Views 1080
بالفيديو.. حيلة غريبة لشخص إيطالي للوقاية من ‎كورونا
بالفيديو.. حيلة غريبة لشخص إيطالي للوقاية من ‎كورونا
Time منذ 6 دقائق Views 69
وزير الصحة للمواطنين: " احذروا المصافحة والأماكن المزدحمة "
وزير الصحة للمواطنين: " احذروا المصافحة والأماكن المزدحمة "
Time منذ 18 دقيقة Views 1300
حقيقة تعليق العمل في القطاعات الحكومية بسبب كورونا
حقيقة تعليق العمل في القطاعات الحكومية بسبب كورونا
Time منذ 25 دقيقة Views 1623
بلدية شرق عرعر تمنع البيع في الأسواق الموسمية
بلدية شرق عرعر تمنع البيع في الأسواق الموسمية
Time منذ 27 دقيقة Views 1254
بالفيديو.. مدير " كورونا الرياض " : الأكياس والأسطح الملوثة بالرذاذ تنقل الفيروس للأطعمة
بالفيديو.. مدير " كورونا الرياض " : الأكياس والأسطح الملوثة بالرذاذ تنقل الفيروس للأطعمة
Time منذ 36 دقيقة Views 1368