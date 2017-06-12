بالصور.. الأمير منصور يشيد بجهود جمعية " البر " الخيرية لمساعدة المحتاجين

من جهته أوضح بن فحاس أن الجمعية تقوم كل عام بتسليم عددا من الوحدات السكنية للأسر المحتاجة للسكن مدى الحياة، مؤكدا استمرار تنفيذ هذا البرنامج للمستفيدين فيما يحقق تعزيز العمل الاجتماعي الذي تقدمه الجمعية لخدمة المجتمع مبينا إن عدد الوحدات التي سلمتها الجمعية وصل 173 مسكن.
وفي نهاية اللقاء قدم بن فحاس شكره وتقديره لأمير منطقة عسير وسمو نائبه على توجيهاتهما الدائمة بسرعة قضاء حوائج الأسر المحتاجة بالمنطقة، داعيا المحسنين والموسرين بالمساهمة في تعزيز مثل هذه الأعمال الخيرية المباركة ودعمها للوصول إلى الهدف المنشود.