الكلباني يدافع عن اتهامه بالخلايا النائمة

عادل الحربي (صدى):
أبدى إمام وخطيب مسجد المحيسن بالرياض الشيخ عادل الكلباني،حيرته و دهشته من تعليقات بعض متابعيه على تغردياته، ومواقفه تجاه القضايا الاجتماعية والسياسية التي تموج في بحر الوطن من حين لآخر.
واوضح الكلباني ان التغريد خارج السرب دائما ما يعرضه للإتهام بانه يقف موقف الضد،وأن قال رأيه وكان مواقفاً مع الاتجاه العام يتهم بالنفاق و التطبيل،حتى في حال سكوته لا يكف منتقدوه على توجيه اسهم النقد له،فالتهمة المعلبة جاهزة ..خلايا نائمة.
وقال الكلباني مغرداً على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: إن غردت عكس رايهم قالوا ضدنا! وان غردت برايهم قالوا مطبل! وان سكت قالوا خلايا نايمة.