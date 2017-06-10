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بالفيديو.. طفل يغرق في حمام سباحة ولا يلاحظ أحد

Time منذ سنتين
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بالفيديو.. طفل يغرق في حمام سباحة ولا يلاحظ أحد

وكالات (صدى):
تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، لقطات مروعة لطفل صغير يغرق في حمام سباحة دون ملاحظة أشخاص آخرين يسبحون حوله لأكثر من أربع دقائق في هلسنكي بفنلندا .

يظهر طفل صغير عمره 5 سنوات في الفيديو يكافح من أجل رفع رأسه فوق الماء ورغم وقوف رجل أمامه مباشرة إلا أنه لم يلاحظ الحادث الخطير، وبعد مرور 4 دقائق توقف الطفل عن الحركة وطفى جسده على الماء.

وذكرت مصادر ، أن الطفل تعرض للحادث بعدما تركته والدته بمفرده من أجل الذهاب إلى الساونا مع أصدقائها، وأدينت بالحادث، حيث حكم عليها بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.

طفل
غرق
حمام سباحة
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
يستاهل .. طالما تجوز حده ..
ابو محمد 😎
هذي البياخه بعينها ..
ابو محمد 😎
خيبه ..
ابو محمد 😎
آخذينها فوضى .. سيلقون العقاب الصارم ..
ابو محمد 😎
راح يجرونهم بآذانهم ويعلموهم كيف جزاء التمرد ..

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