بالفيديو.. طفل يغرق في حمام سباحة ولا يلاحظ أحد

وكالات (صدى):
تداول نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي ، لقطات مروعة لطفل صغير يغرق في حمام سباحة دون ملاحظة أشخاص آخرين يسبحون حوله لأكثر من أربع دقائق في هلسنكي بفنلندا .
يظهر طفل صغير عمره 5 سنوات في الفيديو يكافح من أجل رفع رأسه فوق الماء ورغم وقوف رجل أمامه مباشرة إلا أنه لم يلاحظ الحادث الخطير، وبعد مرور 4 دقائق توقف الطفل عن الحركة وطفى جسده على الماء.
وذكرت مصادر ، أن الطفل تعرض للحادث بعدما تركته والدته بمفرده من أجل الذهاب إلى الساونا مع أصدقائها، وأدينت بالحادث، حيث حكم عليها بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.