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الأعداد السابقة للصحيفة

ترامب يعلن انسحاب أمريكا من اتفاق باريس للمناخ

Time منذ سنتين
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ترامب يعلن انسحاب أمريكا من اتفاق باريس للمناخ

واشنطن (صدى):
كشف الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن انسحاب الولايات المتحدة، من اتفاق باريس حول المناخ، الأمر الذى كان وعد به خلال حملته الانتخابية تحت شعار " الدفاع عن الوظائف الأمريكية " ، مضيفًا أن اتفاق باريس للمناخ، لا يصب فى صالح الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، أن واشنطن، عازمة على التفاوض حول اتفاق جديد للمناخ، متابعًا " اعتبارا من اليوم، ستكف الولايات المتحدة، عن تنفيذ مضمون اتفاق باريس، ولن تلتزم القيود المالية والاقتصادية الشديدة التى يفرضها الاتفاق على بلادنا ".

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أحدث التعليقات

ابو راكان
قرار جيد إيقاف مثل هذا البرنامج . وان كانت هناك برامج اخرى ذات محتوى مخالف للشرع مخالف للعقيدة ننتظر إيقافها. اللهم اصلح حال المسلمين.
المليليح
كلامك مكرر ما تعرف ترد كم كان عمرك قبل عشرين سنه وأنت ماشفت آسيا والبطولة العربية ؟ كم سنه داعس عليك النصر مافزت عليه ؟ مين دقك الموسم الماضي سبعه أهداف في ثلاثة أيام وأخرجك من كأس الملك والدوري ؟ مين دقك الموسم وأخذ منك البطولة العربية ؟ ترى كل اللي قلتلك الموسم الماضي يعني مايمديك تنسى .. صدقت الآن ان الاعلام لاعب بعقولكم ؟ اما باقي الألفاظ الوسخه اللي انت قلتها انا كعالمي ومكانتي العالمية لا تسمح ان ارد عليك مثل هذا الألفاظ القذرة وكلأ وبيئته 🌹🌷
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
الله يرحمه ووالديا رحمة واسعه ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنه .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..

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