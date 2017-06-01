ترامب يعلن انسحاب أمريكا من اتفاق باريس للمناخ

واشنطن (صدى):

كشف الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن انسحاب الولايات المتحدة، من اتفاق باريس حول المناخ، الأمر الذى كان وعد به خلال حملته الانتخابية تحت شعار " الدفاع عن الوظائف الأمريكية " ، مضيفًا أن اتفاق باريس للمناخ، لا يصب فى صالح الولايات المتحدة.

وأضاف الرئيس الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الخميس، أن واشنطن، عازمة على التفاوض حول اتفاق جديد للمناخ، متابعًا " اعتبارا من اليوم، ستكف الولايات المتحدة، عن تنفيذ مضمون اتفاق باريس، ولن تلتزم القيود المالية والاقتصادية الشديدة التى يفرضها الاتفاق على بلادنا ".