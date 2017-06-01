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أكثر من كلمة قرآنية يخطئ في فهمها بعض الناس

Time منذ سنتين
Views 3391
أكثر من كلمة قرآنية يخطئ في فهمها بعض الناس

نايف السالم (صدى):
يفهم بعض الناس كلمات كثيرة في القرآن الكريم بعكس سياقها، والمعنى الحقيقي المقصود فيها، ومن ذلك " الفتنة " و " يشري " ، و " ينعق " ، حيث جاءت كتب التفاسير تبين معاني غير ما يتوقعه عامة الناس.

وفي اليوم السادس من شهر رمضان المبارك، ويقرأ قارئ القرآن قوله تعالى : " ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون"، فهنا ظـن بعـض النـاس أن الله شـبه الكفـار بالراعـي " الناعـق بالغنــم " ، والصــواب: أن الله شــبه الكفــار بالبهائــم المنعوق بها، والمعنى أن الكفــار كالبهائــم التــي تسمع أصواتا لا تـدري ما معناها.

وتوضيحاً لكلمات أخرى فهمت خطأ، هناك قوله تعالى : " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله " ، والفتنة أي الكفر وليس النزاع والخصومة أو العداوة ، ومثله قوله تعالى : ﴿والفِتنةُ أشدُّ من القتلِ﴾.

وأيضا " يشري " في قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ} ، أي يبيعها فكلمة " يشري " في اللغة العربية يعني يبيع.

القرآن الكريم
شهر رمضان
المبارك
قوله تعالى
والفِتنةُ أشدُّ من القتلِ
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أحدث التعليقات

انور المالكي
النظام منع التجول ولكن لم نسمع بمنع التسوق والتاكد من التصاريح دخل المراكز التجارية
مشعل الشهراني
يارجال الي انقفذ عبدالرحمن سعد بن جليط الثعلبي بيض الله وجهك يبوسعد وهاذي فزعة الاد غالب فزعتهم ماهي رياء قدام الناس والاعلام الرايه البيضا ترقع لصبيان بني ثعلبه
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
يعني البذور كويسه ياالفارسه❤والله ماقد جربتها والا عندي هاالمشكله مزمنه الحمدلله على كل حال
احمد
هذا بعد فتره يمكن يسب الدين ولا عادات ولا اي شيء بس لاجل الاعلام ويطلع سواء زين ولا شين ولا لقافه ولا مساخه ولا اي شيء ابو شهادة ثاني متوسط والله مهزلة
ابن حزم
ياستير يارب والله شي يخووف

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