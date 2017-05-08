رئيس الوزراء التركي: القدس للمسلمين منذ 14 قرنا

اسطنبول (صدى):

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن مدينة القدس للمسلمين منذ 14 قرنا، موضحا أنه من غير المقبول سلب هذه المدينة منهم عبر احتلال ترفضه كافة الدول، فضلًا عن نزع صفة التراث الإنساني المشترك للمدينة.

وأضاف يلدريم، أمس الإثنين، خلال الملتقى الدولي لأوقاف القدس المنعقد في إسطنبول، «محبة القدس لا تُمحى من الأذهان، وهذه الأمة لا تنسى قبلتها الأولى، وتلك الأماكن المقدسة لن تبقى دون حُماة، ولن تخلو من المسلمين.. مسؤولية الحفاظ على الإرث الإسلامي والمسيحي في القدس، تقع على عاتق إسرائيل من الناحية القانونية أيضًا، بوصفها قوة احتلال، لكن للأسف يتم منع حتى زيارة بعثة اليونيسكو إلى القدس».

وأكد يلدريم «ضرورة الابتعاد عن كل الخطوات التي من شأنها الإخلال بالوضع التاريخي للقدس.. حماية التراث التاريخي والديني لهذه المدينة المقدسة إزاء الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل جسيم قدسية الحرم الشريف والمسجد الأقصى، وتصرفاتها غير المقبولة الرامية إلى تغيير البنيان الثقافي المتعدد الأديان للقدس، تعني المحافظة على ماضينا وهويتنا».