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روسيا تؤكد استخدام «غاز الخردل» في الهجوم على معراتة بسوريا

Time منذ 3 سنوات
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روسيا تؤكد استخدام «غاز الخردل» في الهجوم على معراتة بسوريا

موسكو (صدى):
أكد خبراء ببعثة تقصي الحقائق في سوريا والتابعون لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن غاز الخردل استخدم في هجوم على بلدة معراتة أم حوش في محافظة حلب يوم 16 سبتمبر عام 2016.

ونقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية عن بيان لوزارة الدفاع الروسية أن ما تم الكشف عنه يؤكد تماما التقديرات السابقة التي قدمها خبراء عسكريون روس، مضيفة أن النتائج التي قدمها الخبراء الروس إضافة إلى الأدلة التي تم جمعها في موقع الهجوم خلال نوفمبر 2016 سلمت إلى السلطات السورية التي تتابع تفعيل اتفاق الأسلحة الكيميائية ، ومن ثم تسلمته المنظمة.

وخلف الهجوم الذي وقع في سبتمبر 2016 أربعين مصابا ، وأوضحت الوزارة أن النتائج التي كشفتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من المتوقع أن يتم تقديمها إلى هيئة تحقيق المنظمة والأمم المتحدة المشتركة من أجل المزيد من الاستقصاء.

حلب
وزارة الدفاع الروسية
الأسلحة الكيماوية
غاز الخردل
معراتة
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أحدث التعليقات

ناجل
لماذا لم ينشر تعليقي على الرغم من انه ليس فيه اساءة لأحد هل هي مجاملة للأخ فيصل أم ماذا
ناجل
يا اخ فيصل ماعلاقة توجيب الرجال بالملاحظات والأخطاء التي تحدثت عنها ثم إن كنت قد اعتذرت لماذا تسحب اعتذارك الآن واخيرا بإمكانك التحدث مع مسؤولي الموقع إذا كنت تهدف للصالح العام اما الإثارة بهذه الطريقة لن تؤدي إلى تعديل شيء
ابو محمد 😎
الله اعلم بحالهم ..
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
ملاحظة المدعو الريان له معرفات كثيرة والقدامى في الصحيفة يعرفونه زين وكل اشوي يدخل بايميل جديد وهو نفسه الي رد عليك يامواطن نزيه بمعرف(رد) حركات لحوج مكشوفه
القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
ملاحظة المدعو الريان له معرفات كثيرة والقدامى في الصحيفة يعرفونه زين وكل اشوي يدخل بايميل جديد وهو نفسه الي رد عليك يامواطن نزيه بمعرف(رد) حركات لحوج مكشوفه

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