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اتهامات متبادلة بين مرشحي الانتخابات الفرنسية قبل أيام من الدورة الثانية

Time منذ 3 سنوات
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اتهامات متبادلة بين مرشحي الانتخابات الفرنسية قبل أيام من الدورة الثانية

باريس (صدى):
استهلّ المرشحان للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبن «يمين متطرف» وايمانويل ماكرون «وسط» مساء أمس، مناظرتهما التلفزيونية بهجمات متبادلة شديدة وذلك قبل أربعة أيام من الجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات، الأحد.

وتناولت هذه المناظرة التي استمرت أكثر من ساعتين في حضور صحافيين اثنين طرحا الأسئلة، أربعة عناوين كبرى: الاقتصاد والإرهاب والتربية، وأوروبا. وبعد عشرة أيام من حملة شرسة بين المرشحين، لا يزال ماكرون الذي تصدر الدورة الأولى متقدمًا بحسب استطلاعات الرأي، لكن يبدو أن الفارق يتقلص مع لوبن التي تتبنى أسلوبا هجوميًا.

ويتبنى المرشحان برنامجا متناقضان. فماكرون ليبرالي وموال لأوروبا، فيما لوبن مناهضة للهجرة وأوروبا.

الانتخابات الفرنسية
ايمانويل ماكرون
مارين لوبن
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جيد ..
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ماشاء الله تبارك الرحمن الله يجعلها أمطار خير وبركة
ع. س. ع
ما عندك سالفة
ع. س. ع
طيب كنت تمثل على والدتك انك تدوخ من الصوم وتطيح زي ما انت تمثل دايم وتطيح داخل منطقة الجزاء هههههه
ابو محمد 😎
راحت في خياشيمها ..

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