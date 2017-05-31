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الأعداد السابقة للصحيفة

إعدام 7 أشخاص في الكويت أدينوا بالخطف والإغتصاب

Time منذ سنتين
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إعدام 7 أشخاص في الكويت أدينوا بالخطف والإغتصاب

خالد الظفيري (صدى):
قضت محكمة الاستئناف في الكويت الأربعاء بإعدام سبعة أشخاص أدينوا باختطاف واغتصاب فتى يبلغ من العمر 13 عاما ويعاني من اضطرابات عقلية.

وقال المحامي إبراهيم البطحاني لوكالة فرانس برس إن عملية الاختطاف وقعت في سبتمبر من العام الماضي، حين اختطف المتهمون السبعة الفتى وقاموا باغتصابه.

وأضاف أن المتهمين قاموا أيضا بتصوير عمليات الاغتصاب بالهاتف النقال وهددوا الصبي بنشر التسجيلات المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي إذا قرر فضح أمرهم.

وتتراوح أعمار المحكوم عليهم بين 18 و33 عاما وهم أربعة كويتيين، ويمني، وعراقي، وشخص من البدون.

ووصف المحامي الحكم بأنه “ تاريخي وجريء ” ، لافتا إلى أن محكمة الاستئناف رفضت حكما بالسجن عشر سنوات بحق المتهمين أصدرته محكمة درجة أولى في أبريل الماضي.

وسيصدر الحكم النهائي عن محكمة التمييز.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عجل بنفسه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحين القطاوة الي باالشارع على بالهم أننا أنقرضنا😂
ابومحمد٢
مصر يعمل نفسه مهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمكن ماعندهم خبر أتمنى تتجاوزون عنهم الي اخترقو القرار اليلة هذي بس وتعطونهم قرصة أذن خفيفه

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