بالفيديو.. الأمير فيصل بن عبد الله: المرأة كانت تركب الدابة فكيف لا تقود سيارة

طلال الغامدي (صدى):
قال وزير التعليم السابق الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، إن المرأة السعودية ستقود السيارة قريبا ممالا شك فيه وهذا بحكم التطور والتغير الذي تفرضة ظروف الحياة والواقع .
وأوضح الأمير فيصل أثناء لقاء له في برنامج هذا أنا على " روتانا خليجية " أن المرأة السعودية بما تملكة من مؤهلات علمية وثقافية وعملية ما يجعلها أفضل امرأة في العالم وحتماً سوف تنجح أذا تم منحها الفرصة الكاملة .
وأشار ألى أنه الفترة الأخيرة فرضت علينا تطورات حياتية جعلت الحياة أكثر تمدناً وعلماً وثقافتاً والمرأة كانت تركب الدابة فكيف لا تقود سيارة .
وعن حياته الأن قال أنه في أسعد أوقات حياته لأنه خدم بلدة بعد أن ادى واجبه .
وأضاف أنه يعشق السفر والتعرف على المجتمعات الأخرى ويعشق الموسيقى وخاصةً موسيقى الجاز .