نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الأمير فيصل بن عبد الله: المرأة كانت تركب الدابة فكيف لا تقود سيارة

Time منذ سنتين
Views 3595
Comment 11
بالفيديو.. الأمير فيصل بن عبد الله: المرأة كانت تركب الدابة فكيف لا تقود سيارة

طلال الغامدي (صدى):
قال وزير التعليم السابق الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، إن المرأة السعودية ستقود السيارة قريبا ممالا شك فيه وهذا بحكم التطور والتغير الذي تفرضة ظروف الحياة والواقع .

وأوضح الأمير فيصل أثناء لقاء له في برنامج هذا أنا على " روتانا خليجية " أن المرأة السعودية بما تملكة من مؤهلات علمية وثقافية وعملية ما يجعلها أفضل امرأة في العالم وحتماً سوف تنجح أذا تم منحها الفرصة الكاملة .

وأشار ألى أنه الفترة الأخيرة فرضت علينا تطورات حياتية جعلت الحياة أكثر تمدناً وعلماً وثقافتاً والمرأة كانت تركب الدابة فكيف لا تقود سيارة .

وعن حياته الأن قال أنه في أسعد أوقات حياته لأنه خدم بلدة بعد أن ادى واجبه .

وأضاف أنه يعشق السفر والتعرف على المجتمعات الأخرى ويعشق الموسيقى وخاصةً موسيقى الجاز .

المرأة
فرصة
وزير التعليم السابق
موسيقى
دابة
Time واتساب

أحدث التعليقات

سوسن
منظمة الصحة العالمية (نشرت معلومات مضللة) عن فيروس كورونا😱 بالله ماتستحين يامنظمة الصحة العالمية تضللين وتكذبين وهذا كبرك؟🙈 أجل ويش بقيتي للي أصغر منك؟
وافي
كله من جيب المواطن المكلوم الذي سوف ينفجر في وجيهكم قريبا
ابو عمار
هههههههههههههه فسر الماء بعد الجهد بالماء
قعيد
الورعان ذولي لازم يقذف الرعب في قلبوبهم تعذيبهم بالكهرب وضربهم وتقطيع اطرافهم عشان يتوب مره ماعاد يسوي كذا
وافي
ابوطلال والله ماجاب خبركم ياشواذ

أخر الأخبار

هيفاء وهبي تُعلق على تحدي مرزوقة وأبو قحط
هيفاء وهبي تُعلق على تحدي مرزوقة وأبو قحط
Time منذ دقيقتين Views 1022
سعد الخثلان: إهداء ثواب قراءة القرآن لقريبي الميت جائز (فيديو)
سعد الخثلان: إهداء ثواب قراءة القرآن لقريبي الميت جائز (فيديو)
Time منذ 3 دقائق Views 1050
بالفيديو.. انفجار مفاجئ يُصيب رجلًا كان يسير بجوار شاحنة عملاقة
بالفيديو.. انفجار مفاجئ يُصيب رجلًا كان يسير بجوار شاحنة عملاقة
Time منذ 3 دقائق Views 48
شاهد.. أمطار الحناكية بالمدينة المنورة
شاهد.. أمطار الحناكية بالمدينة المنورة
Time منذ 5 دقائق Views 1095
"البنوك" تحذر من بعض المكالمات والرسائل
"البنوك" تحذر من بعض المكالمات والرسائل
Time منذ 16 دقيقة Views 1215
بالفيديو.. فهد الحيان يكشف سبب عدم تدخله في خلافات القصبي والسدحان
بالفيديو.. فهد الحيان يكشف سبب عدم تدخله في خلافات القصبي والسدحان
Time منذ 17 دقيقة Views 1325
بالصور.. ضبط 86 مخالفة لعلب دخان ومعسل
بالصور.. ضبط 86 مخالفة لعلب دخان ومعسل
Time منذ 18 دقيقة Views 1283
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 30 قاضيًا بديوان المظالم
Time منذ 21 دقيقة Views 1297
فهد المطوع: صالح الشهري لن يُكمل مع الهلال حتى الآن
فهد المطوع: صالح الشهري لن يُكمل مع الهلال حتى الآن
Time منذ 26 دقيقة Views 1375
الأرصاد تُنبه من الأمطار والسحب الرعدية
الأرصاد تُنبه من الأمطار والسحب الرعدية
Time منذ 27 دقيقة Views 1351