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محكمة أردنية تؤجل محاكمة الكبيسي لـ1 يوليو

Time منذ سنتين
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محكمة أردنية تؤجل محاكمة الكبيسي لـ1 يوليو

عادل الحربي (صدى):
أجّلت محكمة أردنية، اليوم، محاكمة الداعية أحمد الكبيسي، في اتهامه بسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، في لقاء تليفزيوني على قناة دجلة، وتحديد مطلع شهر يوليو المقبل موعداً لجلسة جديدة.

رفع الدعوى المحامي السعودي عثمان العتيبي، مختصما الكبيسي وقناة دجلة، إثر اللقاء التلفزيوني الذي بث قبل عامين.

وأدى غياب عضو الأدلة الجنائية الأردني؛ لتأجيل المحاكمة، بسبب وجوده خارج الدولة في مهمة تدريبية.

وكان المحامي السعودي قد قرر رفع القضية تطوعياً بعد هجوم " الكبيسي " الذي أثار الرأي العام السعودي، وأكد " العتيبي " في تصريحات سابقة أن الدعوى جاءت دفاعاً عن الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ورغبة في وقف كل من يسهم في نشر الأحقاد الطائفية.

الطائفية
محكمة أردنية
الكبيسي
الشيخ محمد بن عبد الوهاب
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أحدث التعليقات

ابو احمد
رحم الله الموسس وطيب الله ثراه والأتراك كان لهم مطامع في أرضا المملكه لكن الله اخزاهم رحم الله ملوك المملكه السابقين وأطال الله عمر الملك سلمان وولي عهده
ابو محمد 😎
ياليت تقصوا اياديهم النجسه ..
ابو احمد
افضل إجراء تم اتخاذه أرواح الناس مهى بلعبه
ابو محمد 😎
قليله بحقه .. .. ياليت تقصون رقبته لانه يريد اهلاك النااس ...
مطر الاسود
اذا كان الرئيس بالدف ضاربا فشيمة وزارئه كلهم الرقص , او كما قيل التم المتعوس على خايب الرجى

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